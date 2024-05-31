Foreign Affairs: расширение ЕС грозит подорвать стабильность блока

После начала украинского конфликта ЕС начал амбициозный процесс дальнейшего расширения блока, пишет Foreign Affairs. Однако, как отмечается в статье, для Брюсселя проблема заключается в том, что его стратегия расширения может ослабить или даже подорвать демократическую стабильность, которую он стремится сохранить.

После начала украинского конфликта, Евросоюз, столкнувшись с угрозой со стороны России, начал новый процесс расширения, который стал более амбициозным и сложным, чем всё, что он когда-либо предпринимал, пишет Foreign Affairs.



Из новых стран-кандидатов наиболее заметное место занимает Украина, однако в этот список также входят Молдавия, Грузия и большинство западнобалканских стран.



Между тем, как отмечает издание, ЕС не может позволить себе повторить опыт Западных Балкан, где в течение последних двух десятилетий правительства делали вид, что проводят реформы, в то время как Европейский союз делал вид, что хочет их вступления в блок.



Проблема Евросоюза заключается в том, что его стратегия расширения может ослабить или даже подорвать демократическую стабильность, которую он стремится сохранить.



«Создание сильной демократической коалиции требует времени. Европе нужно быстро принимать новых членов, чтобы обеспечить демократию сегодня, но при этом ей нужно медленно их интегрировать, чтобы обеспечить демократию и стабильность в будущем», — говорится в статье.



Как напоминает издание, наследием исторического расширения ЕС в первом десятилетии этого века стала смесь разочарования и усталости. Тогда после включения новых членов из Центральной и Восточной Европы в Евросоюзе произошла серьёзная распря, сопровождавшаяся регрессом стран в сфере демократии, решением Великобритании покинуть блок и потерей энтузиазма по поводу дальнейшего расширения в целом.