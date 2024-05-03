El País: ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

В двадцатую годовщину расширения ЕС в 2004 году Брюссель стремится извлечь уроки из присоединения сразу десяти стран, однако ни один из этих уроков не изменит тот факт, что новое расширение на восток станет серьёзным испытанием для союза, пишет El País. И главной угрозой стабильности и безопасности Европейского союза его жители видят вступление Украины.

Европейский союз с нетерпением ждёт следующего крупного расширения, но надеется действовать на основе уроков, извлечённых из расширения на восток в 2004 году, которое для блока стало настоящим «большим взрывом», пишет El País. Тогда в рамках одного из самых важных шагов в 70-летней истории блока к нему присоединились сразу десять стран — Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

В результате масштабного расширения к населению ЕС присоединились 70 млн человек. Со следующим расширением, которое всё ещё находится в стадии разработки, число граждан стран ЕС превысит 500 млн человек. Как отмечает издание, жители стран, обративших свои взоры в сторону Европейского союза, могут взглянуть на последние 20 лет, чтобы увидеть, что их ждёт.

В годовщину расширения председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указывала ни много ни мало на «экономическое чудо» для этих стран. И действительно ВВП на душу населения во многих из них рос очень быстро. Однако, подчёркивают эксперты, им предстоит пройти ещё долгий путь, так как страны Восточной Европы по-прежнему «на 20 процентов отстают от среднего показателя по ЕС» по уровню жизни. «Вступление в ЕС не является автоматическим катализатором сближения и процветания», — отмечает политолог Сона Музикарова.

Однако ориентировочной датой нового расширения Брюссель называет только 2030 год. Бывший еврокомиссар по рынку труда Ласло Андор считает это «реалистичным сроком»: это осознание, по его мнению, главный урок расширения 2004 года.

Ещё одним уроком El País называет случай с Польшей или Венгрией, правительства которых ЕС обвинял в покушении на верховенство закона. Всем новым кандидатам на вступление в блок придётся ускорить реформы, чтобы соответствовать европейским стандартам — экономическим, политическим, правовым и антикоррупционным.

Впрочем, ни один из этих уроков не изменит тот факт, что предстоящее расширение на восток станет серьёзным испытанием для ЕС и может стать огромной экономической, социальной и демократической проблемой.

Опросы показывают, что большинство европейцев уже обеспокоены тем, что очередное принятие новых членов может представлять угрозу для безопасности союза. Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, 45% считают, что присоединение Украины может иметь «негативное влияние».

Музикарова отмечает, что повторение расширения, подобного тому, что произошло 20 лет назад, будет трудно «из-за уникальной природы Украины» — страны, на территории которой сейчас идут военные действия. Эксперты указывают на сильный сельскохозяйственный сектор этой самой большой страны в Европе и на необходимость потратить десятки миллиардов евро на её восстановление после окончания конфликта.