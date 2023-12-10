Французский депутат: вступление Украины в ЕС станет социальным убийством

Европейскому союзу нужно учиться на своих прошлых ошибках, допущенных во время большого расширения, заявила в интервью France 24 депутат Европарламента Манон Обри. Например, тогда не задумывались о том, чтобы выровнять налоговое и социальное положение в ЕС и в странах-кандидатах; в итоге бизнес стал переносить производство туда, где оплата труда ниже, а люди ехали туда, где она выше. На Украине минимальная зарплата 140 евро — если принять её в ЕС сейчас, это станет социальным убийством и для Киева, и для стран Западной Европы.

Санкции блокируют также на уровне глав государств. Например, в Словакии теперь у власти большой почитатель Владимира Путина премьер-министр Роберт Фицо. В Венгрии — Виктор Орбан, единственный из 27 лидеров стран ЕС, кто сохранил тесные связи с Кремлём после начала российской спецоперации. Он угрожал заблокировать на ближайшем саммите все решения в отношении Украины. Разве это не шантаж в адрес Европейского союза, который не даёт ему запрашиваемые деньги, потому что он отходит от принципов правового государства?

МАНОН ОБРИ, депутат Европарламента: Абсолютно, Виктор Орбан использует инструменты шантажа не в первый раз. Но это очень чётко показывает провал прошлого расширения. Потому что когда Европейский союз расширился на дополнительные десять государств, ни разу не был задан вопрос о гармонизации социального, налогового, экологического и демократического положения. И мы не должны повторять этот провал.

Минимальная заработная плата, например, в Болгарии, слегка превышает 300 евро, тогда как в Люксембурге она больше 2200. В итоге сегодня, например, во Франции половина всех приезжих ֫— из стран ЕС, не из-за рубежа. Раз мы делаем единый рынок, мы расширяем границы единого рынка, не поднимая социальные условия до верхнего уровня. Так что предприятия выбирают самые выгодные для них предложения, а вы ищете лучшие социальные условия.

Итак, вы против расширения. И вы скажете украинцам: нет, вы не готовы вступить в союз?

МАНОН ОБРИ: Украинцам нужно не это. Украинцам нужна финансовая, военная помощь. А ради этого не нужно быть в Европейском союзе. Да, я сегодня это очень чётко говорю. Знаете, сколько составляет минимальная заработная плата на Украине? 140 евро. Я не готова, чтобы мы спровоцировали это социальное убийство одновременно и на западе Европейского союза из-за массовой делокализации, и на Украине.

Когда Румыния вступала в Европейский союз — они этим до сих пор пользуются, — они снизили уровень взносов в фонд социального страхования. Расширение Европейского союза сегодня несёт в себе угрозу в социальном плане, опасность в налоговом плане, мы об этом тоже говорим. Но часть стран, которые хотят войти в состав Европейского союза, в числе которых Молдавия и другие, отличаются крайне низкими налогами, взимаемыми с населения: 10-процентное налогообложение — это ниже, чем в Ирландии.

Так что мы создадим новый налоговый рай в Европейском союзе. Это не поможет ни населению этих стран, ни населению стран, которые уже в Европейском союзе. И это не означает, что мы не можем сотрудничать с этими государствами, помогать им. Я полностью за и голосовала в Европейском парламенте в том числе за ту символичность, которую придают поддержке Украины.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.