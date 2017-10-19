Economic Times
Economic Times: учёные из России и Индии создали наночастицы против рака
Российские учёные совместно с коллегами из Индии разработали наночастицы в форме звёзд, способные уничтожать раковые клетки, сообщает The Economic Times. В настоящее время они признаны самым эффективным и недорогим средством в фототермальной терапии, добавляет издание.
ET: Россия открывает свой Дальний Восток для Индии в ущерб Китаю
Чтобы не позволить Китаю захватить свой Дальний Восток, Россия привлекает туда Индию, пишет The Economic Times. Из-за наплыва китайцев Москва обеспокоена возможным изменением демографической ситуации в регионе и хочет восстановить баланс за счёт привлечения Индии. С этой целью Россия предлагает Нью-Дели целый ряд привлекательных бизнес-проектов, отмечает издание.
The Economic Times узнала, как Россия обезопасила свою АЭС после «Фукусимы»
Журналист The Economic Times рассказал о посещении Нововоронежской АЭС, создание которой стало поворотным моментом в истории развития атомной энергетики СССР, а также Восточной и Центральной Европы. В ходе визита журналист выяснил: благодаря новому оборудованию трагедии, подобные аварии на «Фукусиме — 1», на Нововоронежской АЭС просто невозможны.
Economic Times: Российские С-400 не дадут врагу шанса атаковать Индию
Закупка Индией пяти комплексов С-400 у России перевернет весь баланс сил в регионе, заявляет Economic Times. Впервые у Нью-Дели появится современное средство ПВО, способное контролировать большую часть территории враждебного Пакистана и даже отбить нападение со стороны Китая. Не так давно одно лишь появление этих систем в Сирии заставило Турцию отказаться от авиаударов, напоминает индийское издание.
Economic Times: Рубль начал официальное хождение в Китае
Власти КНР официально разрешили использовать рубль наравне с юанем в приграничном городе Суйэфэньхэ, сообщает Economic Times. По словам представителя Народного банка Китая Цзиня Мэя, решение стало результатом «плодотворного продвижения» Пекина и Москвы к отказу от доллара в двусторонних расчетах.
Economic Times: Россия расширяет участие в атомной энергетике Индии
Москва и Дели планируют построить новую АЭС в Индии, сообщает Economic Times. Еще в декабре две страны договорились о сотрудничестве в атомной отрасли для возведения 12 атомных станций; однако параллельно с Россией строительством АЭС занимаются и американские компании, отмечает индийская газета.
Индия предложила России 1,1 миллиарда долларов за вертолеты Ми-17
ВВС Индии предложили купить у России 48 вертолетов Ми-17 за 1,1 миллиарда долларов, сообщает Economic Times. В план импорта российских аппаратов должно также входить техническое обслуживание и обязательство России вернуть 30 процентов стоимости контракта инвестициями в индийскую экономику.
Economic Times: СМИ могут быть мощным оружием на службе у Китая и других стран с быстро растущей экономикой
Лидерству западных СМИ в освещении событий приходит конец. Как пишет Economic Times, Китай и Россия сегодня стремительно захватывают контроль над международными информационными потоками. Китай стремится усилить свое присутствие на мировой арене и предстать миру в как можно более выгодном свете. Сходные цели преследует и Россия. Используя свои новые проекты, CCTV и RT - Китай и Россия - пытаются противостоять потоку негативных материалов в иностранных СМИ, отмечает издание.
Медведев разглядел приближение газового кризиса на Украине
На своей страничке в Facebook Дмитрий Медведев предсказывает «полноценный газовый кризис» на Украине, пишет индийское издание The Economic Times. Этот прогноз он сделал на основании большой задолженности Киева за российский газ. В связи с этим, отмечает газета, не исключено, что газовые хранилища опустеют уже к осени этого года, и Украина начнет воровать транзитный газ Европы.
ET: Соглашение с ЕС закроет Украине российский рынок
По мнению журнала The Economic Times, подписание соглашения с ЕС сулит Украине не только выгоду, но и определенные трудности. В самом же Евросоюзе опасаются, что Москва примет «карательные меры» против Украины, перекрыв доступ товарам из этой страны в Россию.
Индия осуждает санкции против России
В индийском МИДе не одобряют санкций, введенных в отношении России западными странами. Об этом The Economic Times сообщил высокопоставленный индийский дипломат. По его словам, Индия никогда не считала санкции эффективным инструментом международной политики, и этот вопрос обсуждался во время визита в Москву Суджаты Сингх, заместителя министра иностранных дел Индии.