Economic Times: учёные из России и Индии создали наночастицы против рака Российские учёные совместно с коллегами из Индии разработали наночастицы в форме звёзд, способные уничтожать раковые клетки, сообщает The Economic Times. В настоящее время они признаны самым эффективным и недорогим средством в фототермальной терапии, добавляет издание. 19 октября 2017 Economic Times

ET: Россия открывает свой Дальний Восток для Индии в ущерб Китаю Чтобы не позволить Китаю захватить свой Дальний Восток, Россия привлекает туда Индию, пишет The Economic Times. Из-за наплыва китайцев Москва обеспокоена возможным изменением демографической ситуации в регионе и хочет восстановить баланс за счёт привлечения Индии. С этой целью Россия предлагает Нью-Дели целый ряд привлекательных бизнес-проектов, отмечает издание. 30 августа 2017 Economic Times

The Economic Times узнала, как Россия обезопасила свою АЭС после «Фукусимы» Журналист The Economic Times рассказал о посещении Нововоронежской АЭС, создание которой стало поворотным моментом в истории развития атомной энергетики СССР, а также Восточной и Центральной Европы. В ходе визита журналист выяснил: благодаря новому оборудованию трагедии, подобные аварии на «Фукусиме — 1», на Нововоронежской АЭС просто невозможны. 7 августа 2017 Economic Times

Economic Times: Российские С-400 не дадут врагу шанса атаковать Индию Закупка Индией пяти комплексов С-400 у России перевернет весь баланс сил в регионе, заявляет Economic Times. Впервые у Нью-Дели появится современное средство ПВО, способное контролировать большую часть территории враждебного Пакистана и даже отбить нападение со стороны Китая. Не так давно одно лишь появление этих систем в Сирии заставило Турцию отказаться от авиаударов, напоминает индийское издание. 17 октября 2016 Economic Times

Economic Times: Рубль начал официальное хождение в Китае Власти КНР официально разрешили использовать рубль наравне с юанем в приграничном городе Суйэфэньхэ, сообщает Economic Times. По словам представителя Народного банка Китая Цзиня Мэя, решение стало результатом «плодотворного продвижения» Пекина и Москвы к отказу от доллара в двусторонних расчетах. 9 августа 2015 Economic Times

Economic Times: Россия расширяет участие в атомной энергетике Индии Москва и Дели планируют построить новую АЭС в Индии, сообщает Economic Times. Еще в декабре две страны договорились о сотрудничестве в атомной отрасли для возведения 12 атомных станций; однако параллельно с Россией строительством АЭС занимаются и американские компании, отмечает индийская газета. 3 августа 2015 Economic Times

Индия предложила России 1,1 миллиарда долларов за вертолеты Ми-17 ВВС Индии предложили купить у России 48 вертолетов Ми-17 за 1,1 миллиарда долларов, сообщает Economic Times. В план импорта российских аппаратов должно также входить техническое обслуживание и обязательство России вернуть 30 процентов стоимости контракта инвестициями в индийскую экономику. 20 июля 2015 Economic Times

Economic Times: СМИ могут быть мощным оружием на службе у Китая и других стран с быстро растущей экономикой Лидерству западных СМИ в освещении событий приходит конец. Как пишет Economic Times, Китай и Россия сегодня стремительно захватывают контроль над международными информационными потоками. Китай стремится усилить свое присутствие на мировой арене и предстать миру в как можно более выгодном свете. Сходные цели преследует и Россия. Используя свои новые проекты, CCTV и RT - Китай и Россия - пытаются противостоять потоку негативных материалов в иностранных СМИ, отмечает издание. 1 июня 2015 Economic Times

Медведев разглядел приближение газового кризиса на Украине На своей страничке в Facebook Дмитрий Медведев предсказывает «полноценный газовый кризис» на Украине, пишет индийское издание The Economic Times. Этот прогноз он сделал на основании большой задолженности Киева за российский газ. В связи с этим, отмечает газета, не исключено, что газовые хранилища опустеют уже к осени этого года, и Украина начнет воровать транзитный газ Европы. 3 июля 2014 Economic Times

ET: Соглашение с ЕС закроет Украине российский рынок По мнению журнала The Economic Times, подписание соглашения с ЕС сулит Украине не только выгоду, но и определенные трудности. В самом же Евросоюзе опасаются, что Москва примет «карательные меры» против Украины, перекрыв доступ товарам из этой страны в Россию. 26 июня 2014 Economic Times