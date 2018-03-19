Do Rzeczy: Варшава собирается выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном Согласно информации, поступившей из правительственных источников, стало известно, что в знак солидарности с Великобританией Польша может выслать российских дипломатов или применить другие виды санкций в отношении Москвы, пишет портал Do Rzeczy. 19 марта 2018 Do Rzeczy

Do Rzeczy: как и США, Польша требует от России «поделиться» недвижимостью Россия ещё с 1970-х годов использует польскую недвижимость, полученную на основании «расплывчатых международных соглашений», и Варшаве не удаётся вернуть контроль над этими объектами даже через суд, пишет Do Rzeczy. Причём «проблемы с недвижимостью», которую эксплуатирует Россия за рубежом, есть не только у Польши, но и у США, где сейчас в разгаре «земельно-дипломатическая война», отмечается в статье. 6 сентября 2017 Do Rzeczy

Do Rzeczy: польские СМИ наконец заметили «бандеризацию» Украины Многие годы в Польше игнорировали или даже отрицали рост украинского национализма. И вот недавно лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский резко осудил возрождение на Украине культа Степана Бандеры. Как пишет Do Rzeczy, этот внезапный разворот, скорее всего, напрямую связан со сменой власти в Вашингтоне: таким образом польское руководство заранее готовится к потеплению российско-американских отношений. 8 февраля 2017 Do Rzeczy

Польский генерал: Россия может напасть под предлогом защиты памятных мест Большое количество провокаций навело польского генерала Романа Полько на мысли о возможном российском ударе по Польше. Как сообщает Do Rzeczy, по оценкам генерала, это вопрос нескольких месяцев. Полько не исключает, что для этого будет выбран надуманный предлог, например защита российских мест памяти в Польше. 17 октября 2016 Do Rzeczy