Do Rzeczy
Do Rzeczy: Варшава собирается выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном
Согласно информации, поступившей из правительственных источников, стало известно, что в знак солидарности с Великобританией Польша может выслать российских дипломатов или применить другие виды санкций в отношении Москвы, пишет портал Do Rzeczy.
Do Rzeczy: как и США, Польша требует от России «поделиться» недвижимостью
Россия ещё с 1970-х годов использует польскую недвижимость, полученную на основании «расплывчатых международных соглашений», и Варшаве не удаётся вернуть контроль над этими объектами даже через суд, пишет Do Rzeczy. Причём «проблемы с недвижимостью», которую эксплуатирует Россия за рубежом, есть не только у Польши, но и у США, где сейчас в разгаре «земельно-дипломатическая война», отмечается в статье.
Do Rzeczy: польские СМИ наконец заметили «бандеризацию» Украины
Многие годы в Польше игнорировали или даже отрицали рост украинского национализма. И вот недавно лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский резко осудил возрождение на Украине культа Степана Бандеры. Как пишет Do Rzeczy, этот внезапный разворот, скорее всего, напрямую связан со сменой власти в Вашингтоне: таким образом польское руководство заранее готовится к потеплению российско-американских отношений.
Польский генерал: Россия может напасть под предлогом защиты памятных мест
Большое количество провокаций навело польского генерала Романа Полько на мысли о возможном российском ударе по Польше. Как сообщает Do Rzeczy, по оценкам генерала, это вопрос нескольких месяцев. Полько не исключает, что для этого будет выбран надуманный предлог, например защита российских мест памяти в Польше.
Do Rzeczy: Путин мастерски обвел Туска вокруг пальца
Уступчивая политика экс-премьера Польши Дональда Туска по отношению к России была лишь игрой, в которой Туск почувствовал себя партнером Владимира Путина, уверен журналист Войцех Выбрановский. Однако, как он пишет на страницах издания Do Rzeczy, российский президент мастерски переиграл польского политика, который постоянно пренебрегал интересами собственной страны.