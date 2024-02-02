Польский профессор: неприязнь к нам заложена в генах как украинских политиков, так и простых граждан

Зеленский уже давно искал себе защитника на международной арене, и после того, как не сложилось с Байденом, он решил сделать ставку на Шольца, но эта политическая игра ошибочна. В военном плане Германия — это «карлик», уверен польский политолог Анджей Гиль. В беседе Do Rzeczy он объясняет, что несмотря на всю оказанную помощь, Варшава не могла претендовать на эту роль, потому что неприязнь и подозрительность к Польше течёт в крови украинцев.

Владимир Зеленский заявил, что если США не скорректируют свою позицию в отношении украинского конфликта, то главную скрипку в плане поддержки должна будет играть Германия в лице Олафа Шольца — «истинного лидера Европы». Однако польский профессор и политолог Анджей Гиль указывает на то, что скорее всего Зеленский просто-напросто не осознаёт, какая роль США в мире, и какая — Германии. «Он не понимает, что Германия не может оказать ему никакой военной поддержки. Единственным источником такой помощи могут быть исключительно США. Ни один современный политик, реалистически оценивающий действительность, не обратился бы по этому вопросу к Германии. В военном отношении Германия — это карлик, это даже не страна средних размеров. У неё очень большие проблемы, у неё нехватка каких-либо существенных боевых способностей. Такая поддержка не представляется возможной», — объяснил он в интервью Do Rzeczy.

«Совершенно ясно было видно уже давно, что Зеленский находится в поисках защитника. Польша, однако, не могла им стать. Неприязнь и подозрительность к Польше заложены в генах, и наверное, не только у украинских политиков, но и у граждан», — подчеркнул политолог.

В беседе он также напомнил, что все были свидетелями сцен отцовского отношения Байдена к Зеленскому, однако в итоге ничего не сложилось. Законы американской демократии этого не допустили, сейчас, по всей видимости, республиканцы наступают, а демократы отступают. «В связи с этим делать ставку на Германию было логично, но переоценивать немецкий потенциал — неправильно. Политическая игра Зеленского ошибочна», — констатировал Анджей Гиль.

Одновременно он не сожалеет о том, что Польша оказала существенную военную помощь Украине, потому что это было по сути в её интересах. Однако сейчас, после смены власти в Польше, он не верит в какую-либо деятельность в отношении Украины со стороны премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского. По его словам, Польша погружается в анархию и хаос, она разваливается и превращается в «чёрную дыру» в Центральной и Восточной Европе.

«Что она в состоянии предложить Украине? На настоящий момент мы стали частью треугольника Польша — Украина — Германия, что равнозначно ЕС, который напоминает треугольник, в котором всё исчезает. Уже год Украина проводит политику с ЕС в ущерб Польше», — напоминает профессор.

Он также предлагает развеять свои иллюзии тем, кто думал, что вооружённый конфликт изменил структуру олигархической политики на Украине. «Олигархи были, есть и будут, и это они имеют наибольшее влияние на политику Украины. Это политика, проводимая во имя узкой социальной группы. Это строится под их интересы, а не под интересы украинского народа. Украина нуждается в революции, которая сметёт эту систему с коррупцией и воровством в таких масштабах, которые нам весьма сложно себе представить», — убеждён Анджей Гиль.

Он рискует предположить, что в Польше не понимают реального положения дел, а знающих польских экспертов по Украине правительство не намерено слушать, потому что им не нужна правда. Также с украинской стороны, по его оценкам, не существует кругов, понимающих Польшу. «Ужас вызывает то, что именно таким образом это выглядит после 30 лет жизни рядом друг с другом. Нет ни одного эксперта, который бы понимал, что на самом деле происходит в Польше. Это страшно, но это правда», — резюмирует он.