24 канал: в Раде решили узаконить незаконность российских выборов В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому президентские выборы в России считаются нелегитимными. Как передаёт «Телеканал новин 24», депутаты планируют проголосовать за данный законопроект уже на этой неделе. 20 марта 2018 Телеканал новин 24

24 канал: Савченко подозревают в организации госпереворота и терактов СБУ допросила Надежду Савченко в рамках дела Владимира Рубана, который занимался вопросами обмена военнопленных и был задержан с партией оружия. Как передаёт «Телеканал новин 24», с депутата хотят снять неприкосновенность, поскольку её подозревают в попытке государственного переворота и организации терактов в Верховной раде. 16 марта 2018 Телеканал новин 24

24 канал: украинский эксперт предрёк отказ Германии от «Северного потока — 2» В ближайшие недели новое правительство Германии пересмотрит свои позиции относительно проекта «Северный поток — 2», уверен эксперт украинского Центра глобалистики Михаил Гончар. Как он заявил в комментарии для «Телеканала новин 24», европейские страны уже начинают понимать, что этот газопровод является не коммерческим, а политическим проектом. 12 марта 2018 Телеканал новин 24

24 канал: украинским школам рекомендовали приостановить занятия из-за недостатка газа Министерство образования и науки Украины посоветовало учебным заведениям приостановить работу до 12 марта. Причиной стала нехватка газа в отопительный сезон. С этой «чрезвычайной кризисной ситуацией» страна столкнулась в результате решения российского «Газпрома» расторгнуть договор с украинским «Нафтогазом», передаёт «Телеканал новин 24». 3 марта 2018 Телеканал новин 24

Заместитель Турчинова: Россия должна отремонтировать украинскую технику из Крыма Заместитель Александра Турчинова, бывший и. о. министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна отдать Украине военную технику из Крыма через суд, предварительно отремонтировав. Как передаёт «Телеканал новин 24», Коваль добавил, что Россия неоднократно использовала технику в качестве доноров деталей. 15 февраля 2018 Телеканал новин 24

24 канал: ради завтрака с Трампом украинские депутаты прогуляли работу Более 50 украинских депутатов полетели в США на молитвенный завтрак с Дональдом Трампом. Как передаёт «Телеканал новин 24», отсутствие депутатов негативно сказалось на работе парламента, поскольку не хватало голосов для принятия решений. 9 февраля 2018 Телеканал новин 24

24 канал: тысячи сторонников Саакашвили митингуют за отставку Порошенко Сторонники Михаила Саакашвили провели очередной марш в центре Киева. Как передаёт «Телеканал новин 24», по разным подсчётам в нём приняли участие от трёх до пяти тысяч человек, которые требовали отставки Петра Порошенко и создания антикоррупционного суда. 5 февраля 2018 Телеканал новин 24

24 канал: Порошенко раскритиковал польский «антибандеровский» закон Пётр Порошенко жёстко отреагировал на принятый в Польше закон, запрещающий в стране «бандеровскую идеологию». Как передаёт «Телеканал новин 24», Порошенко заявил, что историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. 1 февраля 2018 Телеканал новин 24

24 канал: Порошенко вошёл в десятку самых богатых спикеров Давоса Президент Украины Пётр Порошенко попал в десятку самых богатых спикеров Всемирного экономического форума в Давосе. Как передаёт «Телеканал новин 24», состояние Порошенко оценивается в сумму $1,6 млрд. 23 января 2018 Телеканал новин 24

24 канал: украинским активистам пришлось выкупить тетради со Сталиным В городе Сумы местные жители обнаружили на прилавках одного из магазинов школьные тетради с изображениями Иосифа Сталина, георгиевской ленты, представителей семьи Романовых и образцов российского оружия. Как передаёт «Телеканал новин 24», чтобы тетради с «лучшими образцами пропаганды» не попали к школьникам, активистам пришлось выкупить всю партию товара. 10 января 2018 Телеканал новин 24