24 канал: главком ВСУ не увидел военной угрозы со стороны России

Главком ВСУ Валерий Залужный считает, что концентрация войск России у границ Украины действительно беспокоит, однако с военной точки зрения угрозы нет. Как сообщает «Телеканал новин 24», Залужный также посоветовал жителям пограничных областей не волноваться и не паниковать, а верить ВСУ и официальной информации.
Концентрация войск России у границ Украины действительно беспокоит, однако с военной точки зрения угрозы нет. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.
«Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство, если у его границ находятся группировки. Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться и паниковать, а нужно верить ВСУ и официальной информации», — заявил Залужный.
Он также добавил, что у Украины достаточно военных запасов — как оперативных, так и стратегических.
«Этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции. Мы очень большой комплекс мер провели и проводим. Мы готовим и соответствующие группировки, чтобы могли дать отпор, и проводим мероприятия по планированию и практическим тренировкам», — отметил Залужный.
При этом главнокомандующий ВСУ считает, что не стоит афишировать всю работу по подготовке отпора российскому вторжению, чтобы не беспокоить людей и не провоцировать панику.
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