Путин хочет воссоздать СССР в новых условиях: эксперт рассказал, зачем нужно Союзное государство России и Белоруссии

Проект Союзного государства России и Белоруссии является попыткой Владимира Путина воссоздать Советский Союз в новых условиях, уверен директор Института мировой политики Евгений Магда. Как рассказал эксперт «Телеканалу новин 24», союзное государство является точкой отсчёта, которая знаменует начало злокачественного во всех смыслах геополитического процесса.

Президент России Владимир Путин мечтает воссоздать Советский Союз в новых условиях, и для этого и появился совместный с Белоруссией проект союзного государства. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, на сегодня союзное государство — это реальный геополитический проект.

«Такое развитие событий полностью совпадает с порывами Путина воссоздать Советский Союз в новых условиях. По разным оценкам, он рассчитывает это сделать в промежутке от конца к началу следующего года. Мнения о следующем придерживаются историки», — отметил Евгений Магда.

«Союзное государство является точкой отсчёта, которая знаменует начало злокачественного во всех смыслах геополитического процесса», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас Россия не поглотила Белоруссию де-юре, иначе ей бы пришлось бороться с ещё более мощным санкционным давлением.

«За такую большую стоимость они свои амбиции реализовывать не желают. Зато есть политико-экономическое поглощение с одновременной попыткой Путина сохранить лицо. Наконец, ошибка предполагать, что Белоруссия в восторге от перспективы слияния с Россией», — добавил директор Института мировой политики.

Он подчеркнул, что от этого будут страдать как обычные граждане, так и сам Лукашенко.