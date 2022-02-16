Welt: усиление восточного фланга НАТО Москва может расценить как провокацию

Несмотря на заявление России об отводе войск от своей южной границы, в НАТО продолжают опасаться российского вторжения на Украину, пишет Die Welt. В этой связи альянс планирует укрепить свой юго-восточный фланг, что, в свою очередь, может быть рассмотрено Россией как провокация. Как отмечает издание, такой шаг со стороны НАТО полностью противоречит требованиям, выдвинутым Москвой в декабре.

В разгар кризиса вокруг Украины Россия намерена отвести войска от своей южной границы, однако в НАТО не доверяют этому манёвру, пишет Die Welt. «Сейчас нет никаких признаков деэскалации или уменьшения количества войск на границе. Напротив, мы видим наращивание военных сил», — приводит издание слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его мнению, Россия по-прежнему может начать «вторжение» на территорию Украины.

Теперь у НАТО новые планы, пишет Die Welt: они должны быть утверждены на встрече министров обороны альянса на этой неделе. Как отмечает издание, эти планы могут снова накалить противостояние с Россией, поскольку Москва, вероятно, рассмотрит их как провокацию: НАТО планирует укрепление своего юго-восточного фланга.

Предпосылкой служит внутренний анализ НАТО, согласно которому черноморский регион является наиболее удобным окном возможностей для российских сил, пишет Die Welt. На данный момент конкретно речь идёт об отправке от 1000 до 1200 французских солдат в Румынию. Кроме того, планируется развернуть военных НАТО в Венгрии, Словакии и Болгарии. Также в Болгарию отправятся испанские военные корабли и самолёты.

Такие действия являются рискованными, отмечает Die Welt, поскольку они полностью противоречат гарантиям безопасности, которые Россия требовала в декабре. По мнению издания, действия НАТО могут натолкнуться на решительный протест Москвы. При этом Россия продолжает манёвры на территории Белоруссии, а также морские учения в Чёрном море.

Вместе с тем, Йенс Столтенберг также отметил и наличие повода для «осторожного оптимизма», связанного с тем, что Россия сигнализирует о своём желании найти дипломатическое решение проблем.