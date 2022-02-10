Das Erste: Россия и Белоруссия нарочно проводят учения максимально на виду у НАТО

Большие военные учения России и Белоруссии создают нервную обстановку в регионе, и это не случайно, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Хотя российское Министерство обороны подчёркивает их оборонительный характер, учения создают дополнительный рычаг давления для переговоров о нераспространении НАТО на восток.

«Союзная решимость» — так называются совместные учения России и Белоруссии, «горячая фаза» которых начинается сегодня и которые продлятся до 20 февраля, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, учения проводятся в пяти различных местах в Белоруссии. Большинство из них находятся на западе страны, вблизи границы с Польшей и Украиной, отмечает немецкий телеканал. Шойгу ещё неделю назад подчеркнул, что Россия выполняет все международные обязательства и придерживается принципа прозрачности.

«Я подчёркиваю, что количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях, — заявил Шойгу. — Тем не менее Министерство обороны России в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении».

Это означает, что в учениях могут принимать участие не более 13 тыс. военнослужащих, 300 танков, 500 бронированных транспортных средств и 3,5 тыс. десантников, поясняет Das Erste. По официальной версии, на учениях отрабатывается оборона от нападения противника, особенно защита воздушного пространства и государственных границ, поэтому в учениях принимают участие авиация и войска противовоздушной обороны.

На фоне наращивания российского военного присутствия вдоль украинской границы с контингентом свыше 125 тыс. военных Запад опасается, что нынешние манёвры могут быть последней частью мозаики, которой России не хватало для нападения на Украину.

По мнению украинского эксперта Николая Сунгуровского, его страна окружена практически со всех сторон. «Поскольку наши войска ограничены, мы, по сути, окружены со всех сторон, за исключением запада. Сейчас мы вынуждены распределять наши силы вдоль границы, а это создаёт благоприятные условия для объединений российских войск», — предостерегает эксперт.

С его точки зрения, никто сейчас не может сказать, откуда произойдёт нападение. Возможны также провокации из Донецка и Луганска и даже из Белоруссии, считает Сунгуровский. Президент Александр Лукашенко уже угрожал Украине, что в случае войны займёт сторону России.

Однако мнения экспертов в том, что касается оценки нынешних учений и реальных намерений Владимира Путина, по-прежнему расходятся, отмечает Das Erste. Другие аналитики полагают, что учения по противовоздушной обороне направлены против Запада, а не против Украины. Более того, эти учения могут использоваться в качестве инструмента давления на партнёров по переговорам в вопросе о нераспространении НАТО на восток.

Помимо этого, подготовка к учениям велась раздражающе медленно, отмечает немецкий телеканал. Большинство участников прибыли с Дальнего Востока — чтобы со спутников НАТО всё было видно и чтобы западные СМИ могли вволю пообсуждать происходящее, заключает Das Erste.