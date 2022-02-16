Обозреватель DT: классическая уловка — о завершении кризиса вокруг Украины говорить ещё слишком рано

Заявлениям России об отводе части войск от границы с Украиной не стоит придавать слишком большое значение, учитывая странное время, в которое они были сделаны, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джастин Хуглер. По мнению немецкого журналиста, оно может быть вызвано тем, что через конфиденциальные каналы Запад мог заставить президента Владимира Путина «действовать против воли».

Во вторник президент Владимир Путин вновь «сбил с толку» весь мир, объявив о том, что Россия отводит часть войск от границы Украины, сообщает обозреватель The Daily Telegraph Джастин Хуглер. В связи с этим «неожиданным» объявлением перед Западом встал вопрос: является ли этот шаг признаком ослабления кризиса или же это лишь очередной тактический манёвр Кремля.

Как отмечает Хуглер, на первый взгляд, шаг соответствует мнению, что присутствие войск всегда было блефом со стороны Москвы.

«15 февраля 2022-го войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Эта «насмешка» была адресована США, которые предупреждали, что вторжение на Украину состоится уже в среду, но, возможно, «содержала более глубокий смысл». У Кремля есть все основания полагать, что там одержали крупную стратегическую победу, не вступая в войну. По мнению автора статьи, Путин вновь утвердил Россию в качестве сверхдержавы, заставил западных лидеров спешить на встречу с ним в Москву и оставил весь мир в ожидании его следующего шага.

Казалось, что российский лидер раскрыл свои планы в понедельник в ходе встречи, на которой министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что шансы на дипломатическое решение «далеко не исчерпаны». На самом деле Путин уже несколько месяцев открыто говорит об этой тактике. Ещё в ноябре, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, президент отметил, что «напряжённость» в отношениях с Западом — это хорошо и что «нужно, чтобы это состояние сохранялось как можно дольше».

Однако в таком случае встаёт вопрос: зачем останавливаться сейчас? Возможно, предполагает Хуглер, как «опытный азартный игрок», Путин просто хочет выиграть, пока ведёт в игре. Впрочем, время журналисту кажется странным.

Дело в том, что всего день назад российского лидера, казалось, ждал ещё больший успех, после того как посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что его страна может быть готова отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны, хотя Киев опроверг это заявление. Это было главным требованием Путина, но теперь, похоже, Москва отступает как раз тогда, когда это достижимо.

Хуглер называет возможным, что Россия и страны Запада ведут переговоры, о которых мы не знаем. Во вторник посол Украины в Берлине Андрей Мельник сделал «интригующий» комментарий, призвав канцлера Германии Олафа Шольца «стукнуть первым, а если понадобится, то и ботинком» по столу Путина во время визита в Москву.

Это странное замечание, похоже, призвано напомнить о Никите Хрущёве, который стучал ботинком по столу в Организации Объединённых Наций и был советским лидером во время Кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда США и Советский Союз как никогда были близки к войне. Кубинский ракетный кризис был разрешён с помощью секретной сделки, согласованной в ходе переговоров по конфиденциальным каналам под руководством бывшего лидера США Роберта Кеннеди.

Вполне возможно, полагает автор статьи, что и сейчас ведутся переговоры по аналогичным каналам, о которых мы ничего не знаем. Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден заявили, что надежда на дипломатическое решение остаётся, в понедельник вечером, как раз перед объявлением России о выводе войск.

Однако Хуглер предупреждает не придавать заявлениям России слишком большого значения. Как писал Сунь-Цзы в трактате «Искусство войны», «все военные действия основаны на обмане». «Когда используем свои силы, мы должны казаться бездействующими; когда находимся рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко; когда мы далеко, должны заставить его поверить, что мы рядом», — считал китайский стратег и мыслитель.

Как отмечает обозреватель The Daily Telegraph, заявление Москвы может быть классической уловкой. В частности, оно может быть вызвано тем, что Путина «заставили действовать против его воли». «Пока ещё слишком рано объявлять о завершении кризиса», — пишет Хуглер.