Times: открыты для дипломатии — Россия приветствовала «предложение» Украины отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, сообщает The Times. Хотя позже дипломат отказался от своих слов, в Москве после его заявления допустили, что напряжённость вокруг Украины можно решить дипломатическим путём.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев готов проявить «гибкость» в вопросе вступления в НАТО и может отказаться от этого, чтобы избежать войны с Россией, после чего в России допустили, что напряжённость вокруг Украины может быть решена дипломатическим путём. Как отмечает The Times, таким образом Россия приветствовала идею откза Украины от членства в альянсе.

Россия заявляет, что если Украина откажется от вступления в Североатлантический альянс, это в значительной степени позволит снизить обеспокоенность страны. Однако в Москве не считают, что позиция Киева официально изменилась, несмотря на высказывания посла Украины в Великобритании.

Впрочем, отмечает издание, сегодня в России, похоже, предположили, что дипломатическое решение напряжённости вокруг Украины всё ещё возможно, и что в ближайшее время страна завершит часть военных учений.

В частности, на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «всегда есть шанс» достичь соглашения с западными странами. Министр полагает, что диалог с лидерами в европейских столицах и Вашингтоне должен продолжаться, и что «возможности для урегулирования далеко не исчерпаны».

Тревога Запада относительно безопасности Украины была подогрета недавними российскими военными учениями, в том числе в Белоруссии, куда, по словам Вашингтона, Москва направила 30 тыс. военнослужащих для проведения более чем недельных военных манёвров. Однако на встрече с Путиным министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что некоторые учения «заканчиваются», а некоторые закончатся «в ближайшем будущем».

Между тем, заявление посла Украины в Лондоне в Киеве уже назвали «недоразумением», и позже Пристайко отказался от своих слов.