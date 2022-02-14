Американский сенатор: вторжение на Украину «разрушит российско-американские отношения на десятилетия вперёд»
Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм предупредил, что потенциальное «российское вторжение» на Украину может «на ближайшие десятилетия разрушить отношения» между Вашингтоном и Москвой, пишет Insider.
В эфире воскресной передачи This Week на канале ABC News 13 февраля Грэм заявил: «Если Россия совершит вторжение на Украину, это разрушит российско-американские отношения на десятилетия вперёд. И в плане взаимодействия с Россией каждый президент в ближайшем будущем будет вынужден придерживаться лишь одной позиции. Так что, надеюсь, Путин это понимает».
— This Week (@ThisWeekABC) February 13, 2022
Сенатор призвал конгресс подготовить более жёсткие санкции в отношении Москвы: «Я убеждён, что мы в конгрессе можем и должны сделать больше. Мы уже где-то три недели усилиями обеих партий разрабатываем санкции на момент перед вторжением и после, и Белый дом продолжает оказывать сопротивление».
Как объясняет издание, демократы и Белый дом предлагают вводить санкции по факту вторжения, а республиканские конгрессмены настаивают на превентивных санкциях.
В пятницу 11 февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что существует «реальная перспектива» российского «вторжения» на Украину ещё до окончания Олимпиады в Пекине. Сам президент Джо Байден предложил американцам, находящимся на Украине, незамедлительно покинуть страну и добавил, что не будет отправлять войска для спасения тех, кто останется. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что, по её мнению, президент России Владимир Путин готов к вторжению, но при этом выразила надежду, что угроза санкций окажет сдерживающий эффект и дипломатические усилия принесут свои плоды.
Сенатор Грэм настаивает, что США должны действовать уже сейчас и конгресс должен принять пакет санкций, который «уничтожил бы рубль и подорвал российскую экономику, чтобы Путин видел, что всё это прописано». «Его (Путина. — ИноТВ) нужно наказать сейчас. Я не могу смириться с тем, что мир позволяет ему всё это делать без последствий, — добавил сенатор, напомнив о российской «аннексии»* Крыма в 2014 году. — Он никак не расплачивается за свои действия, поэтому я бы хотел сейчас нанести удар за провокацию и очень чётко прописать все санкции: что будет с рублём, с его экономикой, построенной на нефти и газе. Этого, на мой взгляд, не хватает».
«Мы слишком много говорим и слишком мало делаем», — уверен Грэм.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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