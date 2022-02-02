24 канал: Чехия бесплатно передаст ВСУ боеприпасы на фоне агрессии России

Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный подписали соглашение о предоставлении военной помощи Украине на фоне возможного вторжения России. Как передаёт «Телеканал новин 24», Прага планирует передать Киеву артиллерийские боеприпасы, направленные на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь для ВСУ.
На фоне возможного вторжения России Чехия заявила о готовности передать украинской армии военную помощь. Как передаёт «Телеканал новин 24», соглашение о предоставлении помощи подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Прага планирует передать Киеву артиллерийские боеприпасы, направленные на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь для ВСУ.
Как напоминает канал, ранее правительство Чехии одобрило поставки Украине 4006 артиллерийских снарядов. Также в Чехии заявили, что хотят быть вовлечены в усиление восточного фланга НАТО. Речь идёт об усилении военных альянса в соседних с Украиной странах.
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