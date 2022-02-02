24 канал: Чехия бесплатно передаст ВСУ боеприпасы на фоне агрессии России

19:07 Благодаря дублю Заболотного ЦСКА обыграл «Виборг» в товарищеском матче Московский ЦСКА обыграл «Виборг» в рамках товарищеского матча в Испании.

19:01 Телеведущий Масляков сообщил, что заболел коронавирусом Телеведущий Александр Масляков вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за того, что заболел коронавирусом.

19:01 Опрос: россияне рассказали, общаются ли с начальством в нерабочее время Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, общаются ли россияне с начальством в нерабочее время.

19:00 Экономист Чередниченко высказался о ситуации с газом в ЕС Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко высказался о ситуации с газом в ЕС.

19:00 Эксперты «СберАвто» рассказали о самых популярных цветах машин в России в 2021 году Эксперты «СберАвто» провели исследование и выяснили, какие цвета машин пользовались наибольшей популярностью в России в 2021 году.

18:58 В Пентагоне сообщили, что военные инструкторы США на Украине не изменят своего статуса Решения о смене статуса американских военных инструкторов на Украине не принималось, они продолжат свою работу, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

18:52 Волейболистки «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за невыдачи виз Женский волейбольный клуб «Динамо» не попал на матч Лиги чемпионов из-за проблем с визами.

18:51 «Газпром» запросил арбитражное разбирательство в отношении PGNiG и EuRoPol GAZ «Газпром» инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG и предприятия EuRoPol GAZ.

18:45 В Москве зафиксировали 2836 случаев омикрон-варианта COVID-19 В Москве выявили 2836 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, при этом 2311 пациентов до этого не выезжали из страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

18:44 Экономист Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году.

18:43 Посол России в США: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжать диалог с американской стороной после анализа переданных ему документов о гарантии безопасности со стороны США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

18:42 Аналитик Ермаков прокомментировал сообщение об отправке США дополнительных сил в Европу Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение об отправке Соединёнными Штатами дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию.

18:40 ЦИК Белоруссии: участки для голосования по референдуму за рубежом открывать не планируется Руководители белорусских загранучреждений не планируют открывать участки для голосования на референдуме по Конституции за пределами республики, заявили в ЦИК.

18:38 Bloomberg: США обсуждают с рядом стран возможность увеличения газодобычи Представители США ведут переговоры с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии о возможности увеличения добычи топлива в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

18:37 Сёмин приветствует перенос матче сборной России на стадион «Динамо» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) перенести мартовские матчи сборной России из «Лужников» на стадион имени Льва Ивановича Яшина.

18:33 Академик Медведев рассказал подробности о работе мозга человека Святослав Медведев, физиолог, академик РАН, много лет возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой, рассказал подробности о работе человеческого мозга.

18:32 Глава МИД Украины Кулеба объявил о готовности Киева к встрече с Москвой в любом формате Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой в любом формате в целях поиска дипломатического решения конфликта.

18:31 На Мамаевом кургане в Волгограде отметили годовщину победы в Сталинградской битве В Волгограде на Мамаевом кургане артиллеристы совершили «выстрел памяти» из орудий времён Великой Отечественной войны по случаю 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.

18:31 Экипажи подлодок ЧФ отработали на тренажёрах выход через торпедный аппарат Экипажи подлодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошли обучение на учебно-тренировочных комплексах «Афалина» и «Гефест».

18:31 В Белоруссии прокомментировали решение Литвы о запрете транзита белорусских удобрений В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что решение Литвы о прекращении транзита белорусского удобрения хлоркалия по своей территории в морские порты расценивается как элемент гибридной агрессии в отношении экономики страны.

18:26 Попова рассказала о темпах заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и подростков Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 заявила, что среди детей наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

18:25 «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Партизан» Московское «Динамо» обыграло сербский «Партизан» в рамках товарищеского матча в Белеке (Турция).

18:24 Минздрав выдал ФМБА разрешение на третью фазу испытаний препарата «МИР 19» Министерство здравоохранения России выдало Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы исследований препарата от коронавируса «МИР 19».

18:17 «ВКонтакте» покажет самые заметные события Игр-2022 Социальная сеть «ВКонтакте» покажет самые заметные события зимних Олимпийских игр в Пекине.

18:12 Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

18:12 «Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в рамках товарищеского матча в Дубае (ОАЭ).

18:10 Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB по RT DE Productions Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала полной чушью решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания RT DE Productions.

18:05 Возбуждено дело о мошенничестве при оборудовании «Сапсанов» интернетом Транспортная прокуратура провела проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при оборудовании интернетом поездов «Сапсан». Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

17:56 Юрист Красовская напомнила об индексации социальных выплат с 1 февраля Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила об индексации социальных выплат с 1 февраля.

17:55 Матч Россия — Украина в полуфинале ЧЕ по мини-футболу пройдёт по расписанию Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответила на вопрос о полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

17:55 Доцент Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.

17:55 Глава МИД Украины Кулеба: данных по дате возможного начала «российской агрессии» нет У Киева нет никаких достоверных данных о возможной дате начала «российской агрессии» против Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

17:54 МИД Белоруссии: оставляем за собой право на новые экономические меры в отношении Литвы Белоруссия оставляет за собой право на новые экономические меры в отношении Литвы вместе со своими партнёрами, заявило Министерство иностранных дел республики.

17:48 Женская сборная России по хоккею заявила всего 19 спортсменок на ОИ-2022 Сборная России по хоккею заявила на Олимпийские игры в Пекине (Китай) всего 19 игроков в соревнованиях среди женщин.

17:44 МЧС: канатная дорога в Красной Поляне остановилась из-за скачка напряжения Канатная дорога на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась из-за скачка напряжения, заявили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

17:43 Канада перебросила 60 находящихся на Украине инструкторов на запад страны Канада перебросила 60 из 200 своих военнослужащих, находящихся на Украине, в западные регионы страны, заявил командующий канадскими силами на украинской территории подполковник Люк-Фредерик Гилберт.

17:43 Глава Минздрава Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране в настоящий момент являются недостаточными.

17:38 Юрист Лупу рассказал подробности о компенсациях за ОСАГО для граждан с инвалидностью Юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу рассказал подробности о компенсациях за ОСАГО для граждан с инвалидностью.

17:35 Медведева высказалась о небинарном фигуристе Ледюке Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём отношении к фигуристу Тимоти Ледюку.

17:34 Депутат Госдумы Чепа назвал беспределом ситуацию вокруг RT DE Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение немецкого регулятора MABB, согласно которому вещание RT DE должно быть запрещено.

17:33 В Челябинской области предупредили о метели и порывах ветра до 15 м/с В Челябинской области предупредили о метели и сильном ветре в течение 2, 3 и 4 февраля.

17:33 «Автостат» назвал самые популярные премиальные машины в России в 2021 году В 2021 году в России продали 161 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 9% больше, чем в 2020-м, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

17:32 Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-вариант зафиксировали в 177 странах Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 177 странах, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совещания координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

17:32 В России прививку от COVID-19 сделали порядка 17 тысячам подростков Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил, что порядка 17 тыс. подростков уже вакцинировали от коронавируса препаратом «Спутник М».

17:31 Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид «омикрона» BA.2 Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории ряда регионов России обнаружен подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.

17:26 Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

17:20 Собянин: в поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом в поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь.

17:18 Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стремительном росте числа случаев COVID-19 В течение последних трёх недель в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

17:18 Сборная России по футболу проведёт стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо» Российский футбольный союз (РФС) перенёс мартовские матчи сборной России из «Лужников» на стадион имени Льва Ивановича Яшина.