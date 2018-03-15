Страна.ua
СТРАНА.ua: Надежду Савченко собираются посадить в тюрьму уже на родине
Уже в ближайшее время Героя Украины и депутата Надежду Савченко могут обвинить в подготовке мятежа и снять с неё депутатскую неприкосновенность. Как выяснили журналисты «СТРАНЫ.ua», в политическом руководстве Украины идёт борьба двух линий поведения: Пётр Порошенко хочет использовать материалы дела для шантажа Савченко, в то время как генпрокурор Юрий Луценко намерен посадить её за решетку.
СТРАНА.ua: киевляне не хотят переименования площади Льва Толстого
За неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение «против». Как пишет «СТРАНА.ua», по состоянию на 22:00 11 марта за переименование выступило 412 человек, а против — 629.
СТРАНА.ua: при Жириновском Киев будет столицей Малороссийского федерального округа
В рекламной кампании кандидата в президенты России Владимира Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского федерального округа. Как пишет «СТРАНА.ua», реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована.
СТРАНА.ua: украинские националисты вышли на улицы Львова с антипольскими лозунгами
Украинские националисты провели во Львове факельное шествие, приуроченное к годовщине гибели Романа Шухевича. Как передаёт «СТРАНА.ua», участники акции выступили против принятого в Польше так называемого антибандеровского закона, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.
СТРАНА.ua: киевская полиция «зачистила» палаточный городок сторонников Саакашвили
Полиция разгромила палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили около Верховной рады, пишет «СТРАНА.ua». По словам издания, во время «зачистки» произошло столкновение правоохранителей с активистами, в результате которого были ранены несколько человек.
СТРАНА.ua: долги перед российской компанией могут остановить киевское метро
Долг предприятия «Киевский метрополитен» перед российской компанией «Укррослизинг» может нарушить работу предприятия в обычном режиме. Как передаёт «СТРАНА.ua», метрополитен задолжал около 2 млрд гривен за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.
СТРАНА.ua: «антибандеровский закон» испортит жизнь украинским трудовым мигрантам в Польше
Украинские трудовые мигранты в Польше опасаются ухудшения отношения к себе из-за так называемого «антибандеровского закона». Как пишет «СТРАНА.ua», они боятся волны нападений, преследований и невыплаты зарплат на работе.
СТРАНА.ua: за прославление Бандеры украинцам светят три года на польских нарах
В Польше приняли закон, вводящий уголовное преследование за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Как передаёт «СТРАНА.ua», в первую очередь эта норма ставит под удар украинцев, которые живут в Польше, ведь теперь за привычную символику экстремистской организации ОУН — УПА, отрицание геноцида на Волыни и пропаганду идей Степана Бандеры им грозит штраф или лишение свободы на срок до трёх лет.
Щупальца русского мира: Высоцкий, Цой и Булгаков названы опасными для Украины
Творчество музыкантов Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова является «изысканными щупальцами русского мира». Они напоминают о едином культурном пространстве с Россией, которое неприемлемо для Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
СТРАНА.ua: Украина готова закупать половину газа у России
На сегодняшний день Украине требуется около 10 млрд кубометров газа, заявил глава концерна «Нафтогаз» Андрей Коболев. Как пишет «СТРАНА.ua», чиновник отметил, что половину необходимого объёма топлива Киев готов покупать у России.
СТРАНА.ua: Украина убеждает чиновников и фанатов бойкотировать чемпионат в России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что Киев проводит переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или организации протестов в рамках этого спортивного турнира. Как передаёт «СТРАНА.ua», Климкин добавил, что переговоры ведутся отдельно с футбольными федерациями и организациями футбольных фанатов.