СТРАНА.ua: Надежду Савченко собираются посадить в тюрьму уже на родине Уже в ближайшее время Героя Украины и депутата Надежду Савченко могут обвинить в подготовке мятежа и снять с неё депутатскую неприкосновенность. Как выяснили журналисты «СТРАНЫ.ua», в политическом руководстве Украины идёт борьба двух линий поведения: Пётр Порошенко хочет использовать материалы дела для шантажа Савченко, в то время как генпрокурор Юрий Луценко намерен посадить её за решетку. 15 марта 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: киевляне не хотят переименования площади Льва Толстого За неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение «против». Как пишет «СТРАНА.ua», по состоянию на 22:00 11 марта за переименование выступило 412 человек, а против — 629. 12 марта 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: при Жириновском Киев будет столицей Малороссийского федерального округа В рекламной кампании кандидата в президенты России Владимира Жириновского Киев назвали столицей Малороссийского федерального округа. Как пишет «СТРАНА.ua», реакция украинских властей на эту провокационную рекламу пока не обнародована. 12 марта 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: украинские националисты вышли на улицы Львова с антипольскими лозунгами Украинские националисты провели во Львове факельное шествие, приуроченное к годовщине гибели Романа Шухевича. Как передаёт «СТРАНА.ua», участники акции выступили против принятого в Польше так называемого антибандеровского закона, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. 5 марта 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: киевская полиция «зачистила» палаточный городок сторонников Саакашвили Полиция разгромила палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили около Верховной рады, пишет «СТРАНА.ua». По словам издания, во время «зачистки» произошло столкновение правоохранителей с активистами, в результате которого были ранены несколько человек. 3 марта 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: долги перед российской компанией могут остановить киевское метро Долг предприятия «Киевский метрополитен» перед российской компанией «Укррослизинг» может нарушить работу предприятия в обычном режиме. Как передаёт «СТРАНА.ua», метрополитен задолжал около 2 млрд гривен за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга. 24 февраля 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: «антибандеровский закон» испортит жизнь украинским трудовым мигрантам в Польше Украинские трудовые мигранты в Польше опасаются ухудшения отношения к себе из-за так называемого «антибандеровского закона». Как пишет «СТРАНА.ua», они боятся волны нападений, преследований и невыплаты зарплат на работе. 5 февраля 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: за прославление Бандеры украинцам светят три года на польских нарах В Польше приняли закон, вводящий уголовное преследование за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Как передаёт «СТРАНА.ua», в первую очередь эта норма ставит под удар украинцев, которые живут в Польше, ведь теперь за привычную символику экстремистской организации ОУН — УПА, отрицание геноцида на Волыни и пропаганду идей Степана Бандеры им грозит штраф или лишение свободы на срок до трёх лет. 30 января 2018 Страна.ua

Щупальца русского мира: Высоцкий, Цой и Булгаков названы опасными для Украины Творчество музыкантов Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова является «изысканными щупальцами русского мира». Они напоминают о едином культурном пространстве с Россией, которое неприемлемо для Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. 26 января 2018 Страна.ua

СТРАНА.ua: Украина готова закупать половину газа у России На сегодняшний день Украине требуется около 10 млрд кубометров газа, заявил глава концерна «Нафтогаз» Андрей Коболев. Как пишет «СТРАНА.ua», чиновник отметил, что половину необходимого объёма топлива Киев готов покупать у России. 24 января 2018 Страна.ua