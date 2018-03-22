ЗН: при неудаче «Северного потока — 2» России придётся заключать контракт с Украиной Если проект «Северный поток — 2» так и не будет реализован, для транзита газа в Европу России придётся заключать новый контракт с Украиной, уверена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Как пишет «Зеркало недели», дипломат напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта, который был заключён в 2009 году между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», на поставку и транзит природного газа. 22 марта 2018 Зеркало недели

ЗН: Венгрия грозится блокировать украинские встречи из-за закона об образовании Венгрия хочет отсрочить реализацию украинского закона об образовании, который вводит постепенный переход к преподаванию школьникам предметов на государственном языке, до 2023 года и внести в него изменения. Как пишет «Зеркало недели», в противном случае глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского союза и НАТО. 20 марта 2018 Зеркало недели

ЗН: герой Украины Савченко попала в «Чистилище» «Миротворца» Украинский депутат Надежда Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец». Как пишет «Зеркало недели», герой Украины Савченко указана там как изменник родины и пособник террористов. 16 марта 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: в США не исключают досрочных выборов на Украине Национальная разведка США опубликовала доклад о глобальных угрозах, в котором не исключается проведение досрочных выборов на Украине. Как пишет «Зеркало недели», такая ситуация может сложиться из-за недовольства населения темпом реформ и ухудшения стандартов жизни. 14 февраля 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: Порошенко позвонил Путину в годовщину Минских соглашений Президенты России и Украины обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и возможности освобождения пленных. Как сообщает «Зеркало недели», этот разговор состоялся по инициативе украинской стороны в годовщину заключения Минских соглашений. И хотя с октября 2014 года Администрация президента Порошенко не сообщала о его переговорах с Путиным, по факту они периодически проводятся, отмечается в статье. 14 февраля 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: Венгрия сорвала заседание комиссии Украина — НАТО Министр обороны Украины не поедет в штаб-квартиру НАТО для участия в запланированном ранее заседании комиссии Украина — НАТО. Как сообщает «Зеркало недели», причиной этому стало то, что Венгрия отказалась согласовывать мероприятие из-за украинского закона об образовании национальных меньшинств. 13 февраля 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента России в Крыму Международные эксперты ОБСЕ будут работать на президентских выборах по всей России, кроме Крыма. Как пишет «Зеркало недели», глава миссии по наблюдению за президентскими выборами в России Ян Петерсен заявил, что у организации нет консенсуса относительно статуса полуострова. 9 февраля 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: Порошенко призвал Австрию признать голодомор геноцидом В ходе визита в Австрию Пётр Порошенко призвал австрийский парламент признать голодомор геноцидом украинского народа. Как пишет «Зеркало недели», ранее голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Австралия, Литва, Латвия и Эстония. 9 февраля 2018 Зеркало недели

ЗН: одессит получил три года за антиукраинские репосты в социальной сети Жителя Одессы осудили на три года за антиукраинские репосты в официально заблокированной на Украине социальной сети «ВКонтакте». Как пишет «Зеркало недели», судом было установлено, что мужчина, используя свой ноутбук, «распространял соответствующие репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины». 8 февраля 2018 Зеркало недели

Зеркало недели: в Раде польский антибандеровский закон назвали «ударом в спину» Председатель украинской Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал польский закон, в котором предусмотрена ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Как пишет «Зеркало недели», политик назвал закон «ударом в спину воюющей Украине». 6 февраля 2018 Зеркало недели