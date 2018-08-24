Зеркало недели: более половины украинцев гордятся тем, что они украинцы

Согласно данным исследований, более 60% украинцев гордятся тем, что являются гражданами Украины. Однако, как пишет «Зеркало недели», до сих пор существуют проблемы, поскольку всё ещё не сформированы глубинные ценности, которые были бы приемлемы для всех регионов Украины и объединяли бы всех жителей страны.

После «майдана» около 60% считают себя украинцами и гордятся тем, что являются гражданами Украины. Как пишет «Зеркало недели», сразу после событий 2013–2014 годов идентичность проявлялась внешними, поверхностными атрибутами — вышиванками, национальной символикой, ростом интереса к национальному производителю. Сейчас эта тенденция несколько снизилась, и остается вопрос поиска глубинной идентификации, ценностной основы, которая бы объединяла украинцев. А с этим до сих пор проблемы — всё ещё не сформированы глубинные ценности, которые были бы приемлемы для всех регионов Украины и объединяли бы всех украинцев.

По словам кандидата социологических наук Татьяны Никитиной, практически для половины украинцев фактор внешней агрессии сформировал в качестве объединяющей идеи европейский вектор развития, европейскую идентичность. Но европейская идентичность не всегда помогает в формировании национальной, и эту идею не разделяют украинцы во всех регионах.

«Ситуация по регионам значительно отличается. Самый высокий уровень самоидентификации в качестве гражданина Украины наблюдается в Киеве, на Западе и в Центре (около 65%). На Юге около 45% считают себя гражданами Украины, у остальных преобладает региональная идентичность. На востоке страны ситуация очень различается внутри региона. Харьковская и Днепропетровская области значительно отличаются от неоккупированного Донбасса. Первые очень похожи по своей идентификации на Киев, Запад и Центр, т.е. тут высокая идентификация с гражданином Украины. А у жителей Донбасса, как и на Юге, преобладает региональная идентичность.

На Юге и Донбассе самый низкий процент людей, которые гордятся тем, что являются гражданами Украины — не более 40% на Юге и не более 30% в Донбассе. Различия также наблюдаются относительно поддержки европейского вектора развития. Центр, Север и особенно Запад, его поддерживают. На Востоке и Юге с этим соглашается только треть населения», — рассказала журналистам эксперт.