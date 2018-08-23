Зеркало недели: Трамп поздравил украинцев с Днём независимости

Дональд Трамп направил поздравление в адрес президента Петра Порошенко по случаю Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Как пишет «Зеркало недели», в послании говорится, что Украине нужно гордиться ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооружёнными силами, мощными как никогда ранее.
Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня независимости Украины, который будут праздновать 24 августа, в адрес президента Петра Порошенко, пишет «Зеркало недели».
«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будет отмечать 24 августа», — заявил он в поздравлении.
«Народу Украины есть чем гордиться: на протяжении четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооружёнными силами, которые являются мощными как никогда ранее», — отметил Дональд Трамп.
Как продолжает издание, он подчеркнул, что Соединённые Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность.
В послании также отмечается, что правительство Соединённых Штатов будет продолжать работать с Украиной и будет поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.
Президент США также пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.
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