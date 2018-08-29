Зеркало недели Оригинал

ЗН: государство задолжало украинцам миллиарды на субсидии для ЖКХ

Материал представлен в переводе ИноТВ
По информации украинской Счётной палаты, государство задолжало населению более 8 млрд гривен по льготам и субсидиям для оплаты услуг ЖКХ. Как отмечает «Зеркало недели», 60% этой задолженности уже просрочено.
ЗН: государство задолжало украинцам миллиарды на субсидии для ЖКХ
Reuters

По состоянию на 1 июля задолженность по льготам и субсидиям для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг у государства составила 8,3 млрд гривен. Как пишет «Зеркало недели», на сайте украинского казначейского ведомства говорится, что 60% этой задолженности уже просрочено.

За первые шесть месяцев 2018 года была перечислена субвенция для предоставления льгот и жилищных субсидий на уровне 77% годового плана. С учётом этих показаний Счётная палата предупредила о рисках необеспечения до конца года этих выплат населению в полном объёме.

Как отмечает издание, по сравнению с январём-июлем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 54,9%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года уменьшился на 28,8%.

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