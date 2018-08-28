СТРАНА.ua: Украина не сможет финансировать армию без газа из России

Если Россия прекратит транзит газа через территорию Украины, Киев потеряет более 3% ВВП. Как пишет «СТРАНА.ua», по словам главного коммерческого директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко, экономический ущерб от потери транзита оставит Украину без возможности финансировать армию.

Потери Украины от отказа России транспортировать через украинскую территорию природный газ достигнут более 3% ВВП, и это больше потерь России от всех санкций. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы. Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, — это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении — 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на неё наложены», — подчеркнул Витренко.

Ранее Россия, Украина и Еврокомиссия с участием Минэкономики ФРГ обсудили в июле возможные объёмы транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

Как напоминает издание, необходимость в трёхсторонних переговорах возникла из-за истечения в конце 2019 сроков действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между «Газпромом» и «Нафтогазом»: о поставках газа на Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.