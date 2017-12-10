Главред
«Прагматичные отношения»: украинский чиновник призвал Киев «раздробить Россию»
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука считает, что между Москвой и Киевом отношения должны быть прагматичными, пишет «Главред». Тем не менее чиновник уверен, что Россия всегда будет оставаться «врагом» Украины, поэтому Киев должен пытаться «раздробить её на части».
«Виновата Россия»: украинский обозреватель объяснил, почему у его страны не заладилось с соседями
В разладе Киева с соседними государствами не последнюю роль сыграла «пропаганда» Москвы, убеждён обозреватель «Главреда», украинский политолог Максим Розумный. По его словам, российские СМИ пытаются представить Украину в качестве страны, где победили националистические силы, а это вызывает «опасения и отрицательные эмоции» у соседей Украины.
Украинский политолог: Турки спасли нас от мести Путина
Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что турки, сбив российский бомбардировщик Су-24, спасли Украину от неизбежной жесткой реакции Владимира Путина на энергоблокаду Крыма. Как полагает автор, после этого Кремль полностью переключился на Турцию.
«Главред»: Донбасс - то же Косово, только на стороне зла
По мнению украинского издания «Главред», конфликт Косово и Сербии очень похож на конфликт Киева и Донбасса. Но если Сербия и Косово вместе «хотят идти в одну сторону» и «стать частью европейской семьи», то Россия и Украина «по разные стороны добра и зла». Не пуская народные республики в Европу, Москва стремится удержать в своей орбите всю Украину.