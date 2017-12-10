«Прагматичные отношения»: украинский чиновник призвал Киев «раздробить Россию» Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука считает, что между Москвой и Киевом отношения должны быть прагматичными, пишет «Главред». Тем не менее чиновник уверен, что Россия всегда будет оставаться «врагом» Украины, поэтому Киев должен пытаться «раздробить её на части». 10 декабря 2017 Главред

«Виновата Россия»: украинский обозреватель объяснил, почему у его страны не заладилось с соседями В разладе Киева с соседними государствами не последнюю роль сыграла «пропаганда» Москвы, убеждён обозреватель «Главреда», украинский политолог Максим Розумный. По его словам, российские СМИ пытаются представить Украину в качестве страны, где победили националистические силы, а это вызывает «опасения и отрицательные эмоции» у соседей Украины. 27 ноября 2017 Главред

Украинский политолог: Турки спасли нас от мести Путина Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что турки, сбив российский бомбардировщик Су-24, спасли Украину от неизбежной жесткой реакции Владимира Путина на энергоблокаду Крыма. Как полагает автор, после этого Кремль полностью переключился на Турцию. 27 ноября 2015 Главред