Главред: на пожертвования для армии купили джипы и айфоны — украинских волонтёров поймали на воровстве

В Тернопольской области Украины псевдоволонтёры собрали 2 млн гривен пожертвований в пользу ВСУ и использовали их для собственного обогащения. Как пишет «Главред», два брата приобрели дорогие внедорожники, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности. Злоумышленников обвиняют в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения.

В Тернопольской области Украины псевдоволонтёры собрали 2 млн гривен пожертвований в пользу вооружённых сил Украины и использовали их для собственного обогащения. Как пишет «Главред», офис генерального прокурора Украины сообщил, что в начале российской спецоперации два брата решили заняться волонтёрством и собирать деньги в поддержку ВСУ.

На собранные пожертвования они приобрели для собственного использования Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны Apple IPhone 13 Pro Max, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

При этом в соцсетях псевдоволонтёры регулярно публиковали видеоотчёты о якобы передаче на территорию военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух псевдоволонтёров и жены одного из них. Злоумышленников обвиняют в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения.