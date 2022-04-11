Главред: Арестович посоветовал украинцам, не готовым сражаться с Россией, уезжать из страны

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в будущем столкновения Украины и России могут происходить каждые пять лет. Как передаёт «Главред», Арестович отметил, что сейчас Украина превратилась в большую Запорожскую Сечь, где уцелеют только самые стойкие, и тем, кто к этому не готов, лучше уехать из страны.

В будущем столкновения Украины и России могут происходить каждые пять лет, поэтому тем украинцам, которые не готовы к этому, лучше выехать из страны. Как пишет «Главред», такой прогноз озвучил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Как Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока сообразили, что эти методы не действуют и нужно переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений до 2035 года нам гарантированы. Это значит, по столкновению каждые два, а может быть, пять лет. И крупные столкновения каждые семь-восемь», — заявил Арестович.

Он отметил, что система безопасности на Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

«Уцелеют тут только самые стойкие. Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы покруче и пострашнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть тёплая Испания и много других стран. Езжайте туда, если вы не готовы», — сказал советник главы офиса Зеленского.

Он добавил, что Украина превратилась в большую Запорожскую Сечь.

«Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы, и умирать за это, если придётся. Вернулись все древние архетипы, и они работают. Нужно определяться. Это и есть Украина, с такой она судьбой», — резюмировал Арестович.