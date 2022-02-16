«Я являюсь личным врагом Путина»: украинский журналист рассказал, зачем вывез всю семью из страны

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, зачем он вывез свою семью за границу. Как пишет «Главред», по словам Гордона, он уже восемь лет «практически в одиночку борется с российской пропагандой» и является «личным врагом Путина», поэтому решил не рисковать жизнями своих близких во время «российского вторжения».

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что вывез часть своей семьи с Украины из-за возможного вторжения России. Как передаёт «Главред», по словам Гордона, он уже восемь лет «практически в одиночку борется с российской пропагандой».

«Я понимаю, что, поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесён по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остаётся дома, а люди, за которых я отвечаю, должны быть в безопасности», — рассказал он.

По словам журналиста, он вывез в Вену своего отца, тёщу, дедушку жены и детей, потому что не хочет рисковать ими.

«Я не могу бороться со связанными руками. А дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, — это мои связанные руки. Я должен быть свободен и ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе», — подчеркнул Гордон.

Он отметил, что первым его семье предложил помощь олигарх Ринат Ахметов.

«Я эту помощь принял. И я ему очень за эту помощь благодарен», — сказал Гордон.