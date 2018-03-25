ГОРДОН
Саакашвили: Порошенко — дешёвый врун без чести и достоинства
Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники».
МИД Венгрии: Киев считает венгерское меньшинство угрозой для Украины
Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто заявил, что таким образом Киев показывает, что воспринимает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы.
ГОРДОН: Климкин пригрозил санкциями за выборы президента России в Крыму
Глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter, что будет добиваться введения санкций против тех, кто участвует в организации в Крыму выборов президента России, сообщает «ГОРДОН». Он также заявил, что в российское внешнеполитическое ведомство была направлена нота с решительным протестом против голосования на «оккупированном» полуострове.
ГОРДОН: Хорватия требует заменить МиГи после модернизации «по-украински»
Правительство Хорватии направило Минобороны Украины официальную ноту с требованием заменить дефектные истребители МиГ-21 на исправные с государственными гарантиями, сообщает «ГОРДОН». Расследование хорватской военной полиции показало, что на четыре истребителя в ходе модернизации на Украине были установлены старые запчасти из Болгарии и Алжира. В результате они смогли налетать лишь 100-200 часов из планируемых 850, отмечается в статье.
Командующий ВМС Украины: наши корабли в Крыму — это не хлам
По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, из восьми боевых кораблей, оставшихся в Крыму, не на ходу был лишь один. Кроме того, там находится береговая техника и артиллерия. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать Украине эту военную технику требует тщательного изучения, полагает Воронченко.
ГОРДОН: неизвестные подсунули флешку с гимном России вместо украинского на сессии горсовета
Неизвестные «подменили флешку», и на открытии сессии городского совета Ирпеня в Киевской области неожиданно прозвучал гимн России. Однако местные депутаты не растерялись и спели хором украинский гимн, сообщил городской голова Владимир Карплюк. По его словам, он уже обратился в СБУ для проверки, не стоят ли за этой провокацией «сепаратисты», пишет «ГОРДОН».
ГОРДОН: Минобороны Украины заявило о предстоящем визите инспекторов США в Крым
На Украину в ближайшее время прибудет инспекционная группа США, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на украинское оборонное ведомство. «Американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания Соединёнными Штатами аннексии полуострова Российской Федерацией», — заявило Минобороны Украины.
ГОРДОН: визовый режим с Россией поддерживают почти половина украинцев
Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, почти половина украинцев поддерживают усложнение пересечения границы с Россией. Как пишет «ГОРДОН», с мая по сентябрь 2017 года число украинцев, считающих, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами и визами, выросло с 43% до 49%
ГОРДОН: Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Керченского моста
Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста в «оккупированном» Крыму, сообщает «ГОРДОН». По словам Порошенко, строительство Керченского моста причиняет Украине «экологический ущерб».
ГОРДОН: Саакашвили едет «спасать Киев» от олигархов
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Киев надо «срочно спасать» от олигархов. Как пишет «ГОРДОН», именно поэтому политик после посещения нескольких украинских городов собирается отправиться в столицу Украины.
Юнкер: в плане членства в ЕС Украина — это не европейская страна
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина — это почти ЕС и НАТО, напомнил: она на данный момент ни в ту, ни в другую структуру не входит, сообщает «ГОРДОН». Кроме того, он также подчеркнул, что Украина не является европейской страной в смысле её принадлежности к Евросоюзу.