Саакашвили: Порошенко — дешёвый врун без чести и достоинства Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники». 25 марта 2018 ГОРДОН

МИД Венгрии: Киев считает венгерское меньшинство угрозой для Украины Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто заявил, что таким образом Киев показывает, что воспринимает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы. 20 марта 2018 ГОРДОН

ГОРДОН: Климкин пригрозил санкциями за выборы президента России в Крыму Глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter, что будет добиваться введения санкций против тех, кто участвует в организации в Крыму выборов президента России, сообщает «ГОРДОН». Он также заявил, что в российское внешнеполитическое ведомство была направлена нота с решительным протестом против голосования на «оккупированном» полуострове. 24 февраля 2018 ГОРДОН

ГОРДОН: Хорватия требует заменить МиГи после модернизации «по-украински» Правительство Хорватии направило Минобороны Украины официальную ноту с требованием заменить дефектные истребители МиГ-21 на исправные с государственными гарантиями, сообщает «ГОРДОН». Расследование хорватской военной полиции показало, что на четыре истребителя в ходе модернизации на Украине были установлены старые запчасти из Болгарии и Алжира. В результате они смогли налетать лишь 100-200 часов из планируемых 850, отмечается в статье. 6 февраля 2018 ГОРДОН

Командующий ВМС Украины: наши корабли в Крыму — это не хлам По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, из восьми боевых кораблей, оставшихся в Крыму, не на ходу был лишь один. Кроме того, там находится береговая техника и артиллерия. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать Украине эту военную технику требует тщательного изучения, полагает Воронченко. 12 января 2018 ГОРДОН

ГОРДОН: неизвестные подсунули флешку с гимном России вместо украинского на сессии горсовета Неизвестные «подменили флешку», и на открытии сессии городского совета Ирпеня в Киевской области неожиданно прозвучал гимн России. Однако местные депутаты не растерялись и спели хором украинский гимн, сообщил городской голова Владимир Карплюк. По его словам, он уже обратился в СБУ для проверки, не стоят ли за этой провокацией «сепаратисты», пишет «ГОРДОН». 29 декабря 2017 ГОРДОН

ГОРДОН: Минобороны Украины заявило о предстоящем визите инспекторов США в Крым На Украину в ближайшее время прибудет инспекционная группа США, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на украинское оборонное ведомство. «Американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания Соединёнными Штатами аннексии полуострова Российской Федерацией», — заявило Минобороны Украины. 11 ноября 2017 ГОРДОН

ГОРДОН: визовый режим с Россией поддерживают почти половина украинцев Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, почти половина украинцев поддерживают усложнение пересечения границы с Россией. Как пишет «ГОРДОН», с мая по сентябрь 2017 года число украинцев, считающих, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами и визами, выросло с 43% до 49% 31 октября 2017 ГОРДОН

ГОРДОН: Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Керченского моста Президент Украины Пётр Порошенко дал поручение подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста в «оккупированном» Крыму, сообщает «ГОРДОН». По словам Порошенко, строительство Керченского моста причиняет Украине «экологический ущерб». 30 сентября 2017 ГОРДОН

ГОРДОН: Саакашвили едет «спасать Киев» от олигархов Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Киев надо «срочно спасать» от олигархов. Как пишет «ГОРДОН», именно поэтому политик после посещения нескольких украинских городов собирается отправиться в столицу Украины. 14 сентября 2017 ГОРДОН