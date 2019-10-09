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ГОРДОН: парламент Нидерландов поддержал идею расследовать роль Украины в катастрофе MH17

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Парламентарии Нидерландов единогласно поддержали идею изучить роль Украины в катастрофе MH17, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на депутата от Христианско-демократической партии Криса ван Дама. Между тем, как напоминает издание, ранее глава нидерландского внешнеполитического ведомства заявлял, что правительство не видит никаких оснований для подобного расследования.
ГОРДОН: парламент Нидерландов поддержал идею расследовать роль Украины в катастрофе MH17
Reuters
Парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии (CDA) о проведении расследования роли Украины в катастрофе самолёта MH17 в 2014 году, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на депутата от CDA Криса ван Дама.
 
«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», — написал он ранее в Twitter.
 
В начале октября министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство не видит оснований для подобного расследования. По словам главы внешнеполитического ведомства, это «непростая задача, потому что потребуется также сотрудничать с Россией», так как речь идёт и о «её воздушном пространстве».
 
Как напоминает издание, самолёт Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту.
 
28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно её выводам, самолёт MH17 был сбит с территории, подконтрольной пророссийским боевикам, из комплекса «Бук», который был привезён из России, говорится в статье. После катастрофы комплекс, как пишет «ГОРДОН», вернули в Россию.
 
24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл в Донбасс из Курской области.
 
19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырём причастным к катастрофе самолёта MH17: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко, указывается в статье.
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