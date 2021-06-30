ГОРДОН: ЕС и США похвалили Украину за принятие закона о судебной реформе

В Евросоюзе и США приветствовали принятие Верховной радой законопроекта, который является частью судебной реформы и касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Как передаёт «ГОРДОН», согласно документу, двух из четырёх членов конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности теперь будут предлагать международные организации, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь.
В Евросоюзе и США приветствовали принятие Верховной радой законопроекта, который является частью судебной реформы и касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Как пишет «ГОРДОН», посол ЕС на Украине Матти Маасикас заявил в Twitter, что ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов комиссии.
«Решительный шаг к коренной реформе судебной системы Украины сделан сегодня Верховной радой. Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта №3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — написал он.
Посольство США на Украине в своём заявлении также отметило, что ждёт окончательного текста документа в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и принятия законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия.
Как напоминает издание, ранее депутаты поддержали поправку по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности начинает работу при условии назначения не менее четырех её членов. Из них двух предлагают международные организации, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.
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