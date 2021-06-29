Главред: будет третья мировая — украинский эксперт предостерёг Киев от провокаций в Крыму
«Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит. Решение вопроса Донбасса и Крыма — это лишь политическим дипломатическим способом. И я приветствую действия нашего президента и правительства, которые хотят мирным путём решить этот вопрос», — подчеркнул Святослав Пискун.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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