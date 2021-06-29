EUreporter: исходить из реальности — глава дипломатии ЕС рассказал, как быть с Россией

В ближайшем будущем в России вряд ли произойдут перемены, которые приведут к существенному изменению её поведения, пишет в своей статье для EUreporter глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель планирует развивать отношения с Москвой, либо давая ей там, где нужно, отпор, либо сдерживая её, либо взаимодействия с ней, где это возможно.

В последние годы отношения между Евросоюзом и Россией резко ухудшились, пишет для EUreporter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье «Как быть с Россией?». Россия при президенте Владимире Путине дистанцировалась от Европы путём принятия сознательных решений как во внутренней, так и во внешней политике.



«Мы хотели бы, чтобы эти решения были другими, но мы должны исходить из имеющейся реальности, а также из возможности того, что отношения между ЕС и Россией могут даже ухудшиться. В то же время мы живём с Россией на одном континенте, и она остаётся жизненно важным игроком на многих фронтах. Поэтому у нас нет иной альтернативы, кроме как выработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход», — подчёркивает Боррель.



По его словам, в Евросоюзе было предложено развивать политику в отношении России, применяя три основных принципа действий: отпор, сдерживание и взаимодействие.



Далее он поясняет: «Во-первых, мы должны противодействовать преднамеренным нарушениям Россией международного права в наших странах-членах и в соседних государствах. И мы должны и дальше выступать за демократические ценности. Эти вопросы непосредственно касаются всех членов ООН, ОБСЕ и Совета Европы и не относятся исключительно ко внутренним делам какой-либо страны».



По словам Борреля, под отпором также нужно понимать дальнейшую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также дальнейшие призывы к России принять на себя ответственность и выполнить минские договорённости.



«Мы также продолжим оказывать давление на Россию в связи с её отказом сотрудничать с международными усилиями, нацеленными на то, чтобы добиться справедливости для жертв крушения самолёта MH17 над Украиной», — пишет глава европейской дипломатии.



«Во-вторых, мы должны сдерживать попытки России по подрыву Евросоюза. Сам союз должен стать более крепким, устойчивым и сплочённым», — поясняет Боррель пункт о сдерживании.



Он добавляет, что для противодействия преступности, исходящей из России, например, кибератакам, Евросоюз в тесном сотрудничестве с партнёрами-единомышленниками должен обеспечить полное соблюдение своего законодательства.



«Евросоюзу необходимо развивать свой потенциал кибербезопасности и защиты, а также наши возможности в области стратегической коммуникации, активизируя работу по зарубежным информационным манипуляциям и дезинформации, — подчёркивает дипломат. — Нам также придётся усилить нашу борьбу с коррупцией и отмыванием денег и обеспечить ещё большую прозрачность финансовых потоков в Россию и из неё в плане их происхождения и назначения».



Другой аспект сдерживающей политики состоит в усилении государств — партнёров ЕС, особенно членов Восточного партнёрства.



И последний, по словам Борреля, столп отношений между ЕС и Россией — это взаимодействие.



«Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила своё политическое присутствие во многих уголках мира, в том числе в странах, где на кону стоят интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия — яркие тому примеры», — пишет он.



Дипломат признаёт, что в мире существуют проблемы, по которым Евросоюз заинтересован во взаимодействии с Россией, поскольку решение этих проблем оказывает влияние на всех.



«В конечном итоге Россия — наш самый большой сосед. Она никуда не денется. И в ближайшем будущем там вряд ли произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели её поведения. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь определённой формы сосуществования, которая обеспечит сохранение наших интересов и ценностей и остановит динамику эскалации», — подытоживает свою статью для EUreporter Жозеп Боррель.