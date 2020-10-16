ГОРДОН: США разрешили своим самолётам летать над Крымом благодаря «кропотливой работе Украины»

Федеральное авиационное управление США не будет продлевать запрет на полёты гражданской авиации над российским Крымом. Как передаёт «ГОРДОН», в ведомстве сообщили, что данное решение было принято «в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации благодаря кропотливой работе, проделанной Украиной».

Федеральное авиационное управление США FAA решило не продлевать запрет на полёты гражданской авиации над определёнными зонами в районе Симферополя. Как пишет «ГОРДОН», об этом говорится в постановлении FAA, обнародованном на сайте Федерального реестра США 15 октября.

Срок запрета истекает 27 октября. В документе сказано, что решение не продлевать запрет приняли «в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации».

«Несмотря на фактическую аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова* и продолжающееся развёртывание значительного военного потенциала, безопасность ситуации в районе полётной информации Симферополя стабилизировалась», — говорится в постановлении.

В документе подчёркивается, что зафиксированные инциденты в сфере безопасности региона сократились почти до нуля «в результате кропотливой работы, проделанной Украиной».

В то же время FAA решило продлить запрет на полёты в районе полётной информации Днепра, так как ситуация в Донбассе «продолжает представлять неприемлемый уровень риска для гражданской авиации».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

