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ГОРДОН: США разрешили своим самолётам летать над Крымом благодаря «кропотливой работе Украины»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Федеральное авиационное управление США не будет продлевать запрет на полёты гражданской авиации над российским Крымом. Как передаёт «ГОРДОН», в ведомстве сообщили, что данное решение было принято «в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации благодаря кропотливой работе, проделанной Украиной».
ГОРДОН: США разрешили своим самолётам летать над Крымом благодаря «кропотливой работе Украины»
Reuters

Федеральное авиационное управление США FAA решило не продлевать запрет на полёты гражданской авиации над определёнными зонами в районе Симферополя. Как пишет «ГОРДОН», об этом говорится в постановлении FAA, обнародованном на сайте Федерального реестра США 15 октября. 

Срок запрета истекает 27 октября. В документе сказано, что решение не продлевать запрет приняли «в результате существенно сниженного риска для безопасности гражданской авиации».
 
«Несмотря на фактическую аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова* и продолжающееся развёртывание значительного военного потенциала, безопасность ситуации в районе полётной информации Симферополя стабилизировалась», — говорится в постановлении. 
 
В документе подчёркивается, что зафиксированные инциденты в сфере безопасности региона сократились почти до нуля «в результате кропотливой работы, проделанной Украиной».
 
В то же время FAA решило продлить запрет на полёты в районе полётной информации Днепра, так как ситуация в Донбассе «продолжает представлять неприемлемый уровень риска для гражданской авиации». 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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