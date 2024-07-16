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CNN: китайцы восхитились спасением Трампа и осудили насилие в США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сорвавшееся покушение на Дональда Трампа вызвало активное обсуждение в китайском сегменте интернета. Многие пользователи похвалили экс-президента за «быструю реакцию» и воспользовались случаем, чтобы раскритиковать частое применение огнестрельного оружия в Соединённых Штатах, сообщает CNN.
CNN: китайцы восхитились спасением Трампа и осудили насилие в США
AP

Новости о нападении на Дональда Трампа вызвали огромный интерес — а также резкую критику в адрес США, — среди китайских пользователей интернета. Живое обсуждение покушения было главной темой в социальных сетях страны в течение нескольких часов после инцидента, сообщает CNN.

Некоторые пользователи платформы Weibo, местного аналога X, назвали Трампа «везунчиком» и остались в восторге от его поведения. При этом многие выразили уверенность, что ситуация упрочит шансы политика на переизбрание.
 
«Просто исходя из его быстрой реакции и способности уклоняться, я бы проголосовал за Трампа. Готов поспорить, что Байдену понадобилось бы сто лет, чтобы присесть», — написал автор одного из комментариев, который получил тысячи лайков.
 
Один блогер с более чем миллионом подписчиков отметил, что в результате инцидента Трамп стал больше похож на «традиционного голливудского президента». Другие провели мрачные параллели между этим покушением и убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
 
В комментариях также неоднократно отмечалась связь между нападением на Трампа и распространением насилия с применением огнестрельного оружия в США, что в местных СМИ часто указывается как подтверждение не состоятельности американского государства. «В стране свободы каждый день раздаются выстрелы», — отметил один из пользователей Weibo.
 
Примечательно, что экс-президент США продолжает оставаться в китайском интернете объектом обсуждения, восхищения и насмешек. Более того, он получил среди пользователей шуточное прозвище «строителя нации», поскольку, по их мнению, изоляционистская политика Трампа на самом деле помогла Пекину обойти Вашингтон на мировой арене, обращает внимание CNN.
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источник
CNN США Северная Америка
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выборы Джо Байден Дональд Трамп Китай покушение президент президентские выборы Синдзо Абэ США Япония
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