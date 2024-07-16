Такер Карлсон: только Трамп и Вэнс предотвратят ядерную войну

Сенатор Джей Ди Вэнс был единственным из претендентов на роль вице-президента США, кто не стремился к ядерной войне, и вместе с Дональдом Трампом он может предотвратить катастрофу. Об этом заявил независимый журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation.
ТАКЕР КАРЛСОН, независимый журналист:И важнее всего… Важнее всего, кроме предотвращение ядерной войны, что должно быть первейшей задачей, и только Трамп это сделает. И (кандидат в вице-президенты США. —ИноТВ) Джей Ди Вэнс. Все остальные были целиком и полностью за ядерную войну. Все остальные, кого он рассматривал (в качестве претендентов на должность вице-президента. — ИноТВ). «Давайте устроим ядерную войну!» Ага. Дети.
В любом случае, после этого самый важный вопрос на долгосрочную перспективу: что общего есть у всех нас? И только лидер может это установить. Кстати, это необязательно говорить открытым текстом. Не думаю, что Трамп, став президентом, произнесёт такую речь: «Вот пять пунктов, которые мы требуем от каждого американца. Вот во что каждый американец должен верить». Не так всё просто. Но должно развиться чувство того, что у нас есть общего. Что мы разделяем. Потому что мы непохожи внешне, зачастую не говорим на одном языке, у нас нет единой религии. Так что же у нас общего? Это должно быть важнейшей целью, превыше всего остального.
И последнее. Думаю, главное изменение за последнюю неделю заключается в том, что социальные санкции, которым подвергались люди за поддержку Трампа, быстро исчезают. Это так. Одна из причин такого глубокого раскола в нашей стране заключается в том, что людям не дозволялось… обычным «белым воротничкам» не дозволялось даже помыслить о том, что Трамп не совсем уж Гитлер. А теперь, я думаю, они это могут. Правда. Я считаю, это главная перемена после субботы.
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