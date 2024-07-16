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Bloomberg: выбрав Вэнса, Трамп пошёл на разрыв со старой внешнеполитической гвардией и оборонным истеблишментом республиканцев

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Дональд Трамп выбрал себе в напарники по президентской гонке Джей Ди Вэнса, представителя нового политического течения в Республиканской партии, сообщает Bloomberg. Этим выбором экс-президент США, как отмечает издание, увеличил пропасть, существующую между ним и старой внешнеполитической гвардией республиканцев.
Bloomberg: выбрав Вэнса, Трамп пошёл на разрыв со старой внешнеполитической гвардией и оборонным истеблишментом республиканцев
AP

Выбор Дональдом Трампом Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента увеличивает пропасть между бывшим президентом и старой внешнеполитической гвардией Республиканской партии, пишет Bloomberg.

Вэнс — 39-летний бывший морпех, который голосовал против увеличения военной помощи Украине, который желает помочь Израилю «закончить работу» в борьбе с ХАМАС и утверждает, что США «перенапрягли свои силы» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю.

Его взгляды отражают подъём нового направления политики, разделяемого молодыми республиканцами и подпитываемого Трампом, согласно которому старые методы устарели. Их подход ставит под сомнение бывшую общепринятую точку зрения, согласно которой США должны добиваться первенства через ведущие глобальные альянсы, продвигать демократию и побуждать другие страны принимать американские ценности.

В более широком смысле выбор Трампа сигнализирует о том, что он уже особо не стремится успокоить партийных традиционалистов, поддержки которых он добивался в 2016 году. Во время своего первого срока Трамп окружил себя группой, которую стали называть «взрослыми в комнате». Эти люди иногда открыто сопротивлялись указаниям Трампа. В других случаях они спокойно игнорировали его распоряжения.

На этот раз Трамп открыто идёт на разрыв с оборонным истеблишментом Республиканской партии, в частности с бывшим вице-президентом Майком Пенсом и лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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