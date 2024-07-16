Politico: из-за Украины кандидат в вице-президенты США от Трампа станет «головной болью» для ЕС

Новость о выборе Трампом изоляционистски и протекционистски настроенного Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США беспокоит ЕС, сообщает Politico. Официальные лица анонимно заявляют изданию, что Вэнс станет «головной болью» для ЕС, если не изменит позиции по Украине и Китаю.

«Назначение Вэнса стало бы «катастрофой» для Украины», — заявило высокопоставленное официальное лицо ЕС изданию Politico. Кроме того, в Европе опасаются, что Джей Ди Вэнс, как сторонник изоляционизма и протекционизма, «скорее всего, будет проталкивать в Европе более жёсткую позицию в отношении Китая». Из-за этого Вэнс может стать «головной болью для Брюсселя», который рассчитывает на хорошие трансатлантические торговые отношения.

Ранее, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс уже объяснял Politico свой скептицизм по Украине. По мнению кандидата в вице-президенты, у США «просто нет производственных мощностей, чтобы поддерживать войну в Восточной Европе бесконечно».

Вэнс считает, что «Украина в конечном счёте должна будет уступить территорию России». На полях конференции в Мюнхене «подобные разговоры считались святотатством», отмечает издание, так как там привыкли к таким республиканцам как Джон Маккейн. Кроме того, слова Вэнса не отличаются от его поступков. Издание отмечает, что он до последнего препятствовал прохождению помощи Украине через сенат.