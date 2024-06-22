Die Zeit: Китай сокращает покупки немецких товаров, немецкий экспорт за пределы ЕС падает

Относительно мая 2023 немецкий экспорт снова упал на 6,4%. Отмечается, что особенно сильно сократился экспорт в КНР — на 14%, и тем самым Китай перестал быть «важнейшим торговым партнёром» ФРГ. Роберт Хабек перед своим визитом в Пекин выразил сомнение, что ФРГ удастся переломить негативный тренд. Die Zeit указывает, что не лучше ситуация и с другими направлениями экспорта.

«Экспорт из Германии в страны за пределами ЕС резко сократился», — сообщает Die Zeit, «особенно Китай, в последнее время импортировал меньше товаров Made in Germany». Так, в мае 2024 года КНР импортировала на 14% меньше товаров из ФРГ по сравнению с маем 2023 года. В денежном исчислении немецкий экспорт в Поднебесную опустился до €7,5 млрд.

У тренда на сокращение экспорта в Китай есть несколько причин, например: «народная республика теперь сама производит высококачественную продукцию, которая раньше импортировалась из Германии». Кроме того, немецкие фирмы усиленно переводят производства напрямую в Китай, а «политическая напряжённость, такая как спор вокруг Тайваня, на который претендует Китай, может ещё больше усилить эту тенденцию», — продолжает издание.

Результатом развития негативной торговой тенденции стало то, что Китай впервые за 8 лет перестал быть «важнейшим торговом партнёром Германии». Первую строчку среди покупателей немецких товаров занимают США. «Учитывая сильную торговую напряжённость между Народной Республикой и ЕС, федеральный министр экономики Роберт Хабек не ожидает решения конфликта во время своей поездки в Китай».

Глобально немецкий экспорт за май 2024 сократился на 6,4%. За пределами ЕС важнейшими партнёрами Германии в порядке убывания являются США, Китай, Швейцария, Турция, Южная Корея и Япония. «Экспорт в Турцию (на 17,6%. — ИноТВ) и Японию (на 10,8%. — ИноТВ) также резко упал», но зато статистика отмечает рост экспорта в США. «Экспорт в США значительно вырос: он увеличился на 4,1%, до 13 миллиардов евро».