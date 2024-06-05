NYT: у Евросоюза кризис конкурентоспособности — он всё больше отстаёт от США и Китая

Евросоюз столкнулся с кризисом конкурентоспособности, пишет The New York Times. Он уже отстаёт от США и Китая, при этом усиливаются опасения, что ЕС уже больше не сможет составить конкуренцию этим странам.

Европа отстала от США и Китая: её доля в мировой экономике сокращается, пишет The New York Times. И на этом фоне усиливаются опасения, что континент больше не сможет конкурировать с Соединёнными Штатами и КНР.



«Мы слишком малы», — сказал Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии, недавно выступивший с докладом о будущем единого рынка в Евросоюзе.



Среди причин того, что уже называют «кризисом конкурентоспособности», — избыток регулирования в Европейском союзе при чересчур малом количестве полномочий у руководства ЕС в Брюсселе. Кроме того, европейские финансовые рынки слишком фрагментированы, государственные и частные инвестиции слишком малы, а компании чересчур маленькие для того, чтобы конкурировать в глобальном масштабе.



Дешёвые энергоносители из России, дешёвый экспорт из Китая и абсолютная зависимость от военной защиты со стороны Соединённых Штатов больше не могут восприниматься как должное.



В то же время Пекин и Вашингтон вкладывают сотни миллиардов долларов в развитие таких отраслей, как полупроводники, альтернативной энергетика и электромобили. Кроме того, они также подрывают мировой режим свободной торговли.



Европа уже предприняла некоторые шаги, чтобы не отставать. Однако усилия Брюсселя меркнут по сравнению с теми ресурсами, которые были задействованы США и Китаем, говорится в статье.