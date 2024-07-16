Дональд Трамп представил Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, и это только усиливает сомнения в том, что Киев будет получать помощь от Вашингтона, паникует New York Times. Газета вспоминает, что сенатор неоднократно критиковал Белый дом за бессмысленные траты и называл успех киевского режима «фантастическим» сценарием.
Дональд Трамп выбрал сенатора Джей Ди Вэнса, республиканца из Огайо, в качестве своего кандидата в президенты. И это «усилило сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США в случае возвращения бывшего президента в Белый дом в следующем году», пишет The New York Times.
Вэнс — один из самых ярых противников американской помощи Украине в Конгрессе, он упрекал администрацию Байдена за постоянную денежную и материальную поддержку и возглавлял не имевшую успеха кампанию в Сенате по блокированию пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.
Будучи консерватором, Вэнс утверждал, что поддержка Вашингтоном Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей, и называл возвращение Украины к границам, существовавшим до начала СВО.
Вэнс утверждает, что Украина должна прекратить наступательные маневры в войне с Россией и начать переговоры об урегулировании, поскольку Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы сделать победу реальной.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
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