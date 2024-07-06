NYT: протесты и избрание правых — ответ на неспособность политиков решить экономические проблемы
Попытки госпереворотов, многочисленные протесты, выборы правых политиков — как утверждает The New York Times, таким образом уставшие люди отвечают на неспособность западных правительств справиться с экономическими проблемами. «Подобно непредсказуемому торнадо, проносящемуся по всему миру, глубокое экономическое беспокойство оставляет за собой след из политических потрясений и насилия как в бедных, так и в богатых странах», — пишет издание.
Причины, контекст и условия, лежащие в основе этих потрясений, сильно различаются в разных государствах. Но общая картина очевидна, считает NYT: причинами тревоги служат рост неравенства, снижение покупательной способности и растущая тревога по поводу того, что следующее поколение будет жить хуже, чем это.
В результате граждане многих стран, столкнувшихся с мрачными экономическими перспективами, потеряли веру в способность своих правительств справиться с проблемами и решили «нанести ответный удар». Пока в менее развитых странах люди прибегают к более радикальным мерам, пытаясь свергнуть правительство, как это было в конце июня в Боливии, в более богатых странах возмущение низкими зарплатами и ростом цен выливается в протесты и забастовки и, наконец, избрание правых и популистов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Европу захлестнула волна правых, а победу в американских выборах пророчат Трампу, считает издание.
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