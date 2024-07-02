Das Erste: угроза сплочённости ЕС — Нидерланды дистанцируются от Брюсселя после победы правых

В Гааге приступает к работе новое правительство — и оно дистанцируется от важных проектов Евросоюза, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste. Нидерланды хотят резко ограничить иммиграцию, перестать вкладываться в борьбу с изменением климата и в целом меньше платить в бюджет ЕС. Это угроза для сплочённости Евросоюза, потому что такой пример побудит и другие страны отступать от общих европейских правил.

Спустя семь месяцев после парламентских выборов новое правое правительство в Гааге приступает к работе. Однако коалиция между радикальной правой партией популиста Герта Вилдерса и тремя другими правыми или праволиберальными силами дистанцируется от важных проектов ЕС, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Например, она обещает самую строгую политику предоставления убежища в истории и хочет резко ограничить иммиграцию. Правительство в Гааге даже хочет обратиться в Еврокомиссию с просьбой о выходе из европейской политики предоставления убежища и миграции.

Также Нидерланды больше не хотят вносить свой вклад в борьбу Европы с изменением климата, как раньше. Новое правительство хочет сократить субсидии на устойчивую энергетику, производить больше электроэнергии на атомных электростанциях и расширить добычу природного газа на шельфе.

Пока неясно, как новое правительство Нидерландов будет позиционировать себя с точки зрения фискальной политики. Единственное, что можно сказать наверняка, — что оно хочет платить меньше в бюджет ЕС. Со своим новым правительством Нидерланды занимают гораздо более критическую позицию по отношению к Евросоюзу, чем до сих пор. Победивший на выборах Вилдерс больше не призывает свою страну покинуть ЕС, но он призывает к отступлениям и тем самым побуждает другие страны-члены к аналогичным действиям.

Это не предвещает ничего хорошего для европейской сплочённости, которая уже подвергается испытанию из-за председательства Венгрии в Совете ЕС, которое только началось. Во Франции после парламентских выборов у руля может оказаться правительство правых националистов, а в США шансы претендента Дональда Трампа на победу в выборах возросли после последних теледебатов. Поэтому в ближайшие недели и месяцы Евросоюз столкнётся с серьёзными проблемами, и не только в отношении Нидерландов.