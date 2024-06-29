Focus: Бербок придётся объясниться, почему мигранты попадали в Германию по поддельным документам

Многие немецкие политики ждут от Анналены Бербок объяснений после того, как стало известно о том, что её министерство разрешило въезд в Германию тысячам мигрантов с поддельными документами, пишет Focus. Представители разных партий видят в таком халатном отношении угрозу безопасности страны. По их мнению, в этой ситуации Бербок не может оправдаться тем, что ничего не знала, потому что ей докладывали о подозрительных случаях.

Прокуратура расследует обвинения в сомнительной выдаче виз внешнеполитическим ведомством Германии, возглавляемом министром Анналеной Бербок. Это может иметь последствия, поскольку за последние пять лет в страну таким образом въехали несколько тысяч человек с поддельными документами, пишет немецкий журнал Focus.

Парламентский секретарь ХДС/ХСС Торстен Фрай считает это тревожным: «Это подрывает безопасность нашей страны и доверие народа к правительству, если въезд получают люди, которые предоставляют заведомо ложную информацию о своей личности». По его словам, обвинения серьёзны, и теперь Бербок должна «как можно скорее обеспечить прозрачность и дать понять, что небрежное обращение с поддельными въездными документами — это не пустяковое правонарушение».

Представитель СДПГ Себастьян Фидлер видит аналогичный риск: «Если подозрение, что обычные механизмы были подорваны во время проверки перед выдачей визы, подтвердится, это, конечно, могло бы привести к потенциальной угрозе безопасности». «Очевидно, что это был не единичный случай, а лишь верхушка айсберга, — заявил заместитель руководителя фракции АдГ Штефан Кейтер. — Мы призываем отстранить от работы всех причастных к этому чиновников до выяснения обстоятельств дела».

Бербок также должна как можно скорее прокомментировать это дело в Бундестаге. Решающим фактором будет то, происходили ли описанные события с её одобрения. «Невероятное обвинение заключается в том, что в зоне ответственности Федерального министерства иностранных дел велась контрабандная деятельность. Министр Бербок не может оправдываться тем, что она ничего об этом не знала, хотя весной 2023 года в бундестаге ей было специально сообщено о подобных подозрениях», — считает заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубики.

«Чтобы сохранить авторитет верховенства закона и доверие граждан к нашим институтам, я ожидаю последовательных действий и чёткого принятия на себя ответственности, — подчеркнул представитель СвДП Мануэль Хёферлин. — «В то время, когда нам необходимо навести порядок в сфере миграции, подобные инциденты неприемлемы».