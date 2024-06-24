Guardian: от полномасштабной войны Ближний Восток отделяет один случайный авиаудар

Затягивание войны в Газе и вероятное израильское вторжение в Ливан может иметь катастрофические последствия для всего Ближнего Востока. Причём для полного погружения региона в хаос может хватить одного случайного авиаудара или убийства, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

Джо Байдену уже приходиться расплачиваться за «беспрекословную солидарность» с Израилем потерей голосов молодых избирателей. Более того, всё большую тревогу у Вашингтона вызывает то, что Тель-Авив готовится к схватке с проиранской «Хезболлой» в Ливане, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, многие в еврейском государстве разделяют опасения США. Они обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он намеренно затягивает войну в Газе, чтобы остаться у власти и уйти от уголовной ответственности.

В этом контексте вторжение в Ливан стало бы «логичным следующим шагом в этом безумной прогрессии», которой следует руководство Израиля. А это приведёт к огромным потерям и страданиям гражданского населения, подчёркивает публицист.

Официальные представители Тель-Авива подтверждают вероятность такого сценария. И хотя «Хезболла» избегает прямого столкновения с ЦАХАЛ, всё может измениться после президентских выборов в Иране, где к власти с большой долей вероятности придёт сторонник расширения регионального влияния Тегерана, который продолжит конфронтацию с Израилем и США.

В результате на Ближнем Востоке может возникнуть очередной очаг напряжённости, который напрямую вовлечёт Америку. «От окончательного погружения в хаос может отделять всего один случайный авиаудар или убийство. После девяти безжалостных месяцев в Газе, редко когда риск всепоглощающей войны в масштабах всего региона выглядел выше», — подчёркивает Тисдалл.