Закон об иностранных агентах в Грузии — вполне здравая инициатива, считает независимый журналист Алекс Рубинштейн. В интервью Ким Иверсен он отмечает, что такая директива рассматривается в ЕС и уже действует в США — правда, только в отношении российских СМИ. При этом для Грузии такой закон станет препятствием для вступления в Евросоюз.

Итак, Грузия. Не штат Джорджия*, а страна, граничащая с Россией. На данный момент мы слышим две версии. Согласно первой, народ Грузии не хочет подвергаться какому-либо влиянию со стороны России, обсуждается недавно одобренный законопроект, точно не знаю, был ли он заблокирован с помощью вето — о статусе этого документа вы нам расскажете. В общем, грузины негодуют и жаждут демократии. Особенно активно об этом говорят западные лидеры: «Они хотят быть свободными, как Украина, не попадать под влияние России, хотят быть свободным народом».

С противоположной стороны утверждают, что речь идёт, возможно, об очередной «цветной революции», очень похожей на то, что мы наблюдали в 2014 году на Украине, что налицо некое стороннее влияние, и Грузия может оказаться следующей страной с курсом на разрушение по образцу нынешнего украинского.

Вот такие две линии подачи информации. Сориентируйте нас в ситуации, начиная с протестов и закона, против которого, собственно, протестуют…

АЛЕКС РУБИНШТЕЙН, независимый журналист, автор расследований: Речь идёт о законе об иностранных агентах, согласно которому работающие в стране негосударственные организации, более 20% финансирования которых поступает от иностранных источников, будут обязаны об этом сообщать. Вполне здравая законодательная инициатива. Стоит добавить, что сейчас в Евросоюзе рассматривается во многом аналогичная директива, и, конечно же, упомянуть США, где действует закон «О регистрации иностранных агентов», применяемый только к российским СМИ, хотя по идее должен он действовать в отношении всех субъектов, имеющих иностранное финансирование, будь то НГО или СМИ.

И это серьёзная проблема, поскольку Соединённые Штаты и многие европейские державы, по сути, заявили, что если этот закон вступит в силу, он станет препятствием для вступления Грузии в Евросоюз. А идея вступить в ЕС, стоит отметить, в Грузии по некоей причине весьма популярна. Страна непосредственно граничит с Россией, находясь между Азербайджаном и морем. Кроме того, между Грузией и Россией был военный конфликт.

Но здесь нужно иметь в виду, что, как мы видим с НГО по всему миру, будь то в Венесуэле, Никарагуа, Иране, любой стране, которую ведут к смене режима, в авангарде всех этих так называемых «общественных движений», идут организации, финансируемые Национальным фондом поддержки демократии (NED), который является посреднической структурой ЦРУ. NED, по словам одного из его из основателей, призван открыто выполнять работу, которую 25 лет назад ЦРУ проделывало тайно. Другой основатель NED говорил, что этот фонд был учреждён потому, что демократическим группам по всему миру было бы неприемлемо выглядеть получателями финансирования ЦРУ.

Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.

* На английском названия «Грузия» и «Джорджия» звучат одинаково. — ИноТВ.