Философ Александр Дугин: Запад ненавидит Россию из-за защиты Путиным традиционных ценностей

Причина ненависти США к России заключается в том, что президент Владимир Путин, придя к власти, стал выводить Россию из-под западного влияния и возрождать традиционные ценности, заявил в интервью Такеру Карлсону российский философ Александр Дугин. Философ считает, что из-за того, что Путин не разделяет прогрессистскую повестку ненависть Запада к России носит «метафизический характер».

АЛЕКСАНДР ДУГИН, философ: Во-первых, Путин — традиционный лидер. Поэтому, изначально, только придя к власти, он начал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Таким образом, его (курс. — Прим. ИноТВ) стал идти вразрез с глобальной прогрессистской повесткой. Те, кто поддерживал Советский Союз, были и сейчас являются прогрессистами. Они ощутили, что теперь имеют дело с тем, кто эту прогрессистскую повестку не разделяет и стремится, — причём, добиваясь успеха, — восстановить традиционные ценности, государственный суверенитет, христианство, традиционную семью.

Извне это изначально не было очевидно. Но когда Путин стал всё больше настаивать на традиционной повестке, я бы сказал, на том, что российская цивилизация имеет свои особенности и специфику, обладая своим особым видением мира, которое с прежних времён и по сей день имеет очень мало общего с прогрессистскими идеалами — именно тогда, думаю, они и поняли, определили для себя, кем же является Путин. Он — тот лидер, политический лидер, который защищает традиционные ценности. поэтому к слову, совсем недавно, (около. — Прим. ИноТВ) года назад, Путин издал указ о политике сохранения традиционных ценностей. Я бы сказал, что этот момент стал поворотным.

Но, думаю, наблюдатели из прогрессистского лагеря на Западе верно это понимали с самого начала правления Путина. Так что эта ненависть — не носит какой-то случайный характер, это не (перепад. — Прим. ИноТВ) настроения. Отнюдь.

Она не случайна, а носит очень серьёзный характер.

АЛЕКСАНДР ДУГИН: Да. Вдобавок ещё и метафизический. Ведь если ваша главная задача и главная цель — разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные отношения, традиционные верования, и кто-то, кто обладает ядерным оружием, — а это ведь последний, но не менее важный аргумент, — встаёт на защиту традиционных ценностей, то вы его попытаетесь отменить. Полагаю, их русофобия и ненависть к Путину имеет некоторые основания. Это вовсе не случайность, вовсе не какой-то иррациональный переход от советофилии к русофобии. Я бы сказал, это нечто более глубокое. Таково моё предположение.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.