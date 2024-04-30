Философ Александр Дугин: Запад ненавидит Россию из-за защиты Путиным традиционных ценностей

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WSJ: успехи России грозят Украине обрушением фронта Wall Street Journal
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AP: родившаяся на Украине конгрессвумен голосовала против помощи Киеву — Америка важнее Associated Press
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Times: выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе Times
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Welt: Россия восстановила контроль над 60% ДНР Welt (TV)
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«Придётся отступить до Краматорска» — Украине предрекли катастрофический сценарий Welt (TV)
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Карасёв назначен главным арбитром первого матча ЦСКА и «Зенита» в Кубке России
Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судейские назначения на первый матч финала Пути РПЛ и второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
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Во Львове в военкомат увезли двух медицинских физиков, которые шли на работу
Во Львове сотрудники военкомата схватили по дороге на работу двух медицинских физиков Первого медицинского объединения, сообщает «СТРАНА.ua». Как утверждается, после этого работа центра остановилась, из-за чего больные раком дети не смогли пройти облучение.
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Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран 6—7 мая
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси посетит Иран 6—7 мая.
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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.
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Женщина погибла в селе Козино в Курской области из-за повторного удара ВСУ
Украинские войска вновь обстреляли село Козино в Курской области, ранения получили две местные жительницы, одна из них скончалась на месте, вторая находится в больнице.
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Велогонщик Власов получил нейтральный статус от UCI
Российский велогонщик Александр Власов получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI).
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Над Белгородской и Курской областями сбито три дрона ВСУ
Российские силы ПВО сбили ещё три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны.
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МИД: Армения состоит в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма
Армения остаётся членом ОДКБ, но Ереван не хочет быть частью «неработающего механизма», заявил в интервью Al Jazeera армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
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Пятилетний ребёнок погиб от падения дерева в Карачаево-Черкесии
Следственный комитет по Карачаево-Черкесии начал проверку из-за того, что в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева.
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Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде.
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МВД: Эстония не планирует депортировать военнообязанных украинцев на родину
Эстония не будет депортировать военнообязанных украинцев на родину, сообщила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.
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Личка — о самой дорогой покупке в Москве: два дня назад решил купить самокат за 60 тысяч рублей
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что его самой дорогой покупкой в Москве является самокат.
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Гладков: жители Старого Хутора остались без света после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители Старого Хутора остались без электричества в результате обстрела украинскими войсками.
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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском находится на отметке 1224 см
Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг отметки 1224 см.
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Суд ООН не ввёл временные меры в отношении ФРГ из-за военной помощи Израилю
Международный суд ООН в Гааге не считает нужным вводить временные меры в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по делу о военной помощи Израилю.
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Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк Украине крах из-за нехватки солдат
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.
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18-летний хавбек «Урала» Ишков: я бы хотел поиграть в Европе
Полузащитник «Урала» Илья Ишков сообщил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.
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МИД Армении заявил о наличии диалога с Россией по имеющимся проблемам
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera заявил, что армянская и российская стороны ведут диалог по имеющимся проблемам в отношениях между двумя странами.
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Певец Денис Майданов находится под присмотром врачей из-за ухудшения состояния
Директор певца Дениса Майданова подтвердил RT информацию СМИ о том, что артисту стало плохо, сейчас он под присмотром врачей после того, как у него проявилась аллергическая реакция на лекарство.
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Telegraf: «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины»
«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.
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Военкор Андрица показал, как группа Аида поражает живую силу ВСУ у Белой горы
Российские военные на Краснолиманском направлении уничтожают военнослужащих ВСУ, которые ночью заходят на позиции у подножья Белой горы возле Белогоровки (ДНР).
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Рогов: основные силы ВСУ оставили Работино, идёт зачистка оставшихся групп
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что основные силы ВСУ покинули село Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта.
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Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента Зурабишвили предателем страны
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили является предателем страны в прямом смысле слова.
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Хачанов: у меня все матчи с Синнером — заруба
Российский теннисист Карен Хачанов высказался о матче четвёртого круга с итальянцем Янником Синнером.
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Депутат Рады: около 15 000 военных уже наказаны за отказ исполнять приказы
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что уже около 15 тыс. украинских военных были наказаны за отказ исполнять приказы или же за самовольное оставление воинской части.
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Зидан считает, что «Реал» является фаворитом в матче с «Баварией»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».
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Военный эксперт Дандыкин: сбитые ATACMS могли быть с истёкшим сроком хранения
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что сбитые над Крымом ракеты ATACMS могли быть с «просроченным сроком хранения», и это очень опасно.
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Подросток погиб при нападении вооружённого мечом мужчины в Лондоне
Подросток погиб от меча при нападении вооружённого человека на северо-востоке Лондона, заявил старший суперинтендант столичной полиции Стюарт Белл.
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Дюков: не призываю Карпина менять место работы
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, сможет ли Валерий Карпин совмещать должности в сборной России и клубе в случае его перехода в «Спартак».
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Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за погоды
Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за погоды.
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Колыванов раскритиковал бразильских футболистов «Зенита»
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» во второй половине сезона-2023/24.
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Bloomberg: Макрон на встрече с Си Цзиньпином попросит его повлиять на Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон попытается во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж улучшить личные связи с ним и попросит его повлиять на главу России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Трамп заявил, что мог бы добиться освобождения журналиста Гершковича
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича при условии возвращения в администрацию президента страны.
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Эпидемиолог Полибин рассказал о влиянии ряда болезней на состояние иммунитета
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, как некоторые болезни влияют на состояние иммунитета.
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Тарасова дала наставление российским спортсменам на Олимпиаде в Париже
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, для чего нужно ездить на Олимпийские игры.
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Врач Майорова назвала небезопасными переливания крови от близких родственников
Главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы» Ольга Майорова рассказала, почему переливания крови от близких родственников считаются небезопасными.
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На площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты «Москва помогает»
На площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты сбора подарков проекта «Москва помогает».
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В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в Остафьеве
В Москве арестованы пять человек по делу о поджоге вертолёта в аэропорту «Остафьево», решение о мере пресечения вынес Дорогомиловский районный суд.
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В Чехии правительство одобрило проект пенсионной реформы
Кабмин Чехии одобрил проект пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста и увеличение размера пенсионных выплат.
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На севере Москвы заменят более 240 лифтов по программе капремонта
В жилых домах Северного административного округа (САО) планируют заменить 243 лифта в 2024 году в рамках реализации программы капремонта.
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Медведев: после матча Бублик сказал мне, что тоже умер
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче с казахстанцем Александром Бубликом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
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Бастрыкин проконтролирует дело о нападении бездомной собаки на жителей Городца
Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует дело о нападении бездомной собаки на жителей Городца в Нижегородской области.
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Университет Портленда не может разогнать протестующих, захвативших библиотеку
Портлендский государственный университет в США просит полицию помочь выгнать из библиотеки толпу участников акции пропалестинского протеста.
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В Киеве заявили, что не станут насильно возвращать граждан Украины из-за рубежа
Киев не планирует принудительно возвращать на Украину граждан из-за границы, а хочет только «определить возможности» после принятия нового закона о мобилизации, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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Салах решил остаться в «Ливерпуле» на один год
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим в клубе.
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В Нижнем Тагиле 28 жителей написали Тотальный диктант без ошибок
В Нижнем Тагиле 28 взрослых участников написали Тотальный диктант без ошибок. С детским вариантом диктанта на отлично справились 133 ребёнка.
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Повар Дзаго рассказал об итальянском аналоге русского кулича
Член Гильдии шеф-поваров России, шеф-повар итальянского происхождения Мирко Дзаго рассказал о панеттоне — итальянском аналоге русского кулича.
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Личка: было бы отлично, если бы в последнем туре мы бились с «Краснодаром» за титул
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.
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Пенсионер из Латвии, которого могли выдворить из России, получил ВНЖ
Александрс Димитриевс, 83-летний пенсионер из Латвии, которого могли выдворить из России из-за ошибки в документах, получил ВНЖ. Об этом сообщил RT вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников.