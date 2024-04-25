Такер Карлсон: маразматик Байден разжигает расовую ненависть к белым
Итак, к 1994 году прошло примерно 30 лет со времён Движения за гражданские права (темнокожих в США. — ИноТВ). И в 1994 году практически все в США исходили из того, что главный урок Движения за гражданские права: письма (Мартина Лютера Кинга — младшего. — ИноТВ) из Бирмингемской тюрьмы, событий на мосту Эдмунда Петтуса* и всех этих священных моментов, о которых мы слышали с детства, — главный их урок заключается в том, что нападки на людей по расовому признаку аморальны и неприемлемы.
Вы были бы озадачены, если бы, перенесшись на 30 лет вперёд, увидели, как та же самая страна охвачена безумием публичной ненависти к людям на основании их расы. Как же так вышло? Конечно, была бы и дискриминация, институциональный расизм, мешающий людям определённой расы поступить на работу или в учебное заведение, получить федеральные контракты или повышения. Всё это присутствовало бы, но было бы и публичное проявление этого — вот такие высказывания: «Вы нам просто не нравитесь. Вы хуже других. Вы морально дефективны из-за вашего цвета кожи». Такие высказывания о белых, о людях, основавших Соединённые Штаты. Вы были бы в шоке.
И тогда вы включили бы телевизор и увидели то же самое в исполнении президента Соединённых Штатов. Это бы заставило вас задуматься, не употребляли ли вы галлюциногены. Вы бы увидели, как Джо Байден говорит вот такие вещи.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: История возложила на нас ещё одну первоочередную задачу. Станем ли мы тем поколением, которое наконец-то сотрёт пятно расизма с нашего национального характера?
Мы все видели несправедливость, которая была ярмом на шее темнокожих американцев.
Расизм, нативизм, страх, демонизация давно вносили раскол между нами.
Но темнокожим родителям — неважно, богатым или бедным — приходится учить своего ребёнка: «Когда идёшь по улице, не надвигай капюшон… Когда переходишь улицу…»
Самая смертоносная угроза в нашей стране — это внутренний терроризм сторонников превосходства белой расы.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Если бы я была вашей дочерью, что бы вы посоветовали мне делать в следующий раз, когда меня остановила бы полиция?
ДЖО БАЙДЕН: Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой девушкой и вас не остановили бы.
Идея превосходства белой расы — самая смертоносная угроза Соединённым Штатам Америки. Белые люди представляют угрозу. Они зло, они опасны. И это не одно такое заявление президента-маразматика. Люди, которые управляют страной, изо дня в день поддерживают это заявление, этот лейтмотив, причём не только на словах, но и на деле.
Что это такое? Почему никто не упоминает, что это происходит? И почему любого, кто упоминает, клеймят как белого шовиниста за жалобы на расизм? И наверное, более важный вопрос: к чему это ведёт? Может ли эта история окончиться чем-то, кроме физического ущерба людям, большому числу людей? Возможен ли исход, который не похож на события в Руанде**?
Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.
* На мосту Эдмунда Петтуса в Селме, штат Алабама, в 1965 году произошло столкновение между безоружными демонстрантами, требующими гражданских прав для афроамериканцев, с одной стороны и полицией и ку-клукс-кланом с другой стороны. Примечательно, что Эдмунд Петтус, в честь которого был назван мост, во время гражданской войны в США сражался на стороне Конфедерации, а позже возглавлял ку-клукс-клан (прим. ИноТВ).
** В 1994 году в Руанде конфликт между народностями хуту и тутси вылился в геноцид: группировки хуту при поддержке властей уничтожили, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,1 млн тутси (прим. ИноТВ).
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