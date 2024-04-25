Такер Карлсон: маразматик Байден разжигает расовую ненависть к белым

Власти США во главе с президентом Джо Байденом проводят политику дискриминации белого населения и называют белых угрозой безопасности страны, отмечает Такер Карлсон. По его словам, ещё 30 лет назад такая неприкрытая ненависть по расовому признаку была бы немыслима. Журналист выражает опасения, что нынешняя расистская риторика — путь к геноциду.

Если бы каким-то образом вы могли перенестись, телепортироваться из 1994 года прямиком в 2024-й, вы бы заметили множество перемен. Главная из них — интернет. Но пожалуй, самая большая перемена, которую вы бы заметили в наших публичных дискуссиях, — это столь открытые нападки и клевета на белых. Да, по расовому признаку.



Итак, к 1994 году прошло примерно 30 лет со времён Движения за гражданские права (темнокожих в США. — ИноТВ). И в 1994 году практически все в США исходили из того, что главный урок Движения за гражданские права: письма (Мартина Лютера Кинга — младшего. — ИноТВ) из Бирмингемской тюрьмы, событий на мосту Эдмунда Петтуса* и всех этих священных моментов, о которых мы слышали с детства, — главный их урок заключается в том, что нападки на людей по расовому признаку аморальны и неприемлемы.



Вы были бы озадачены, если бы, перенесшись на 30 лет вперёд, увидели, как та же самая страна охвачена безумием публичной ненависти к людям на основании их расы. Как же так вышло? Конечно, была бы и дискриминация, институциональный расизм, мешающий людям определённой расы поступить на работу или в учебное заведение, получить федеральные контракты или повышения. Всё это присутствовало бы, но было бы и публичное проявление этого — вот такие высказывания: «Вы нам просто не нравитесь. Вы хуже других. Вы морально дефективны из-за вашего цвета кожи». Такие высказывания о белых, о людях, основавших Соединённые Штаты. Вы были бы в шоке.



И тогда вы включили бы телевизор и увидели то же самое в исполнении президента Соединённых Штатов. Это бы заставило вас задуматься, не употребляли ли вы галлюциногены. Вы бы увидели, как Джо Байден говорит вот такие вещи.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: История возложила на нас ещё одну первоочередную задачу. Станем ли мы тем поколением, которое наконец-то сотрёт пятно расизма с нашего национального характера?



Мы все видели несправедливость, которая была ярмом на шее темнокожих американцев.



Расизм, нативизм, страх, демонизация давно вносили раскол между нами.



Но темнокожим родителям — неважно, богатым или бедным — приходится учить своего ребёнка: «Когда идёшь по улице, не надвигай капюшон… Когда переходишь улицу…»



Самая смертоносная угроза в нашей стране — это внутренний терроризм сторонников превосходства белой расы.



ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Если бы я была вашей дочерью, что бы вы посоветовали мне делать в следующий раз, когда меня остановила бы полиция?



ДЖО БАЙДЕН: Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белой девушкой и вас не остановили бы.



Идея превосходства белой расы — самая смертоносная угроза Соединённым Штатам Америки. Белые люди представляют угрозу. Они зло, они опасны. И это не одно такое заявление президента-маразматика. Люди, которые управляют страной, изо дня в день поддерживают это заявление, этот лейтмотив, причём не только на словах, но и на деле.



Что это такое? Почему никто не упоминает, что это происходит? И почему любого, кто упоминает, клеймят как белого шовиниста за жалобы на расизм? И наверное, более важный вопрос: к чему это ведёт? Может ли эта история окончиться чем-то, кроме физического ущерба людям, большому числу людей? Возможен ли исход, который не похож на события в Руанде**?



Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.



* На мосту Эдмунда Петтуса в Селме, штат Алабама, в 1965 году произошло столкновение между безоружными демонстрантами, требующими гражданских прав для афроамериканцев, с одной стороны и полицией и ку-клукс-кланом с другой стороны. Примечательно, что Эдмунд Петтус, в честь которого был назван мост, во время гражданской войны в США сражался на стороне Конфедерации, а позже возглавлял ку-клукс-клан (прим. ИноТВ).



** В 1994 году в Руанде конфликт между народностями хуту и тутси вылился в геноцид: группировки хуту при поддержке властей уничтожили, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,1 млн тутси (прим. ИноТВ).