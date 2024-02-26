Такер Карлсон: Обама «продюсирует расизм», подрабатывая на Netflix

Бывший президент США Барак Обама никогда не стремился сплотить американцев, считает Такер Карлсон. Более того, он продолжает продвигать расовую ненависть по отношению к белым. Но теперь он делает это в качестве продюсера на Netflix. В частности, в одной из картин он работал над сценарием фильма-катастрофы, в котором центральная роль отведена расизму в отношении белых.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Барак Обама давно покинул офис президента, и поскольку он не на виду каждый день, многим становится очевидно, что весь его образ был построен на расе, ненависти — ненависти в отношении белых. Так он стал президентом: благодаря чувству вины белых и гневу против белых. И так он сохранял свою власть. И подпитывал её. Конечно, мало кто мог это предвидеть. Обама казался человеком, способным сплотить страну. Наш первый наполовину белый президент. Он мог взглянуть на расовый вопрос с обеих сторон, но нет. Он видел лишь одну сторону. Основанную на ненависти.

Не стоит удивляться тому, что теперь он продюсер на Netflix вместе со своей свихнувшейся от ненависти женой Мишель. И продолжает усугублять расовый раскол посредством художественных драм. Последняя называется «Оставь мир позади». Это художественный триллер о коллапсе технологий и о том, как люди будут жить без компьютеров и смартфонов. В фильме показана семья, которая проводит отпуск в съёмном доме. И однажды вечером к ним приходит отец с дочерью в поисках ночлега. Они говорят, что телефоны не работают и им надо где-то переночевать. И тотчас же белая семья — потому что они зло, потому что это в их ДНК — конечно же, начинает в чём-то подозревать гостей, потому что они чёрные. И так весь фильм. Вот фрагмент.



Фрагмент фильма «Оставь мир позади»: Прошу тебя, помни: если мир рухнет, никому нельзя доверять. Особенно белым. Даже мама со мной бы согласилась.



ТАКЕР КАРЛСОН: Ага, особенно белым нельзя доверять. Они — зло. И этот человек, напомню, прославился на Демократическом съезде 2004 года, говоря о том, что нет белой Америки, нет чёрной Америки, а есть лишь одна Америка. Но конечно же, это не модель успеха в политике, правда ведь? Поэтому с тех пор он начал подпитывать расовую ненависть. А в результате – хаос. Мало кто пытался разобраться в этом. Как такое случилось? Но Скотт Маккей это сделал. Он автор и редактор в журнале American Spectator, и у него вышла новая книга «Расизм, месть и разрушение: и это всё про Обаму». Так и есть. Сегодня он с нами. Скотт Маккей, спасибо, что пришли. И прежде чем мы перейдём к более важным вопросам об Обаме, расскажите нам об этой, так сказать, драме. О чём она?



СКОТТ МАККЕЙ, публицист: Ну, она о мировоззрении Обамы. Отраслевая пресса после выхода фильма сообщала о том, что Обама фигурирует в качестве исполнительного продюсера, поскольку обильно вносил правки в сценарий, чтобы он был более реалистичным. Но если вы посмотрите фильм, то вы в нём не найдёте много реализма. Главным образом этот фильм – триллер о конце света, в который впрыснули расовые вопросы.

Он начинается с изображения семьи темнокожих. Махершала Али играет парня, который возглавляет какую-то корпорацию. Он появляется в смокинге за 5 тысяч долларов и в первоклассном мерседесе и говорит: «Привет, это я тебе сдаю квартиру на Airbnb; вот держи 1 тысячу долларов за неудобства, за то, что переночую здесь. Мы переночуем в подвале, в городе нет электричества». И Джулия Робертс, которая играет жену в этой, так сказать, драме, не хочет его пускать, потому что очевидно, что она расистка.



И с учётом её прошлого – она из Бруклина, занималась рекламой, — очевидно, что она за демократов. И проголосовала бы за Обаму. Идеально подходит же, правда? И вот так Обамы думают о своих избирателях. И, конечно, в отрывке, который вы показали, посреди апокалипсиса говорят о том, что белым нельзя доверять… Большинство людей скажут вам, что расовые вопросы отходят на второй план в таких случаях. И вот вам пример. Помните, после 11 сентября 90 процентов страны сплотились вокруг Джроджа Буша? Америка была единой как никогда. Так? И от этого мы пришли к тому, что Обамы продюсируют фильм, в котором рассказывают, что мы рассоримся из-за расы в тот миг, когда случится кризис.



И я бы отметил ещё промежуточный этап на пути к этому всему. Стрельба в Форт-Худе, если помните. Это была кризисная ситуация, джихадист пробрался на военный объект и устроил стрельбу на армейской базе. А реакция администрации Обамы, только что вступившего в должность, заключалась в том, что настоящая трагедия была бы, если бы мы утратили разнообразие в армии, а не единство. Вот так. Потому что единство определённо ушло. И вот к чему мы пришли: делаем фильмы про конец света, в которых белые в контрах с чёрными. И это неплохое подведение итогов о том, куда всё это нас завело. Благодаря Бараку Обаме и его 15—18 годам в качестве политического тяжеловеса, если угодно.



Дата публикации 25 февраля 2024 года.