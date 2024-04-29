Геополитический аналитик: Россия начинает наступление, а ВСУ остро не хватает солдат

Прорывы линии фронта явно говорят о начале весеннего наступления России, тогда как украинская армия истощена, заявил в эфире LCI геополитический аналитик Ульриш Буна. По его словам, нехватку солдат ВСУ пытается компенсировать необученными бригадами, а построенных оборонительных линий недостаточно для сдерживания противника.

ФЛОРАНС О’КЕЛЛИ, ведущая LCI: Ильриш Буна, в настоящее время мы наблюдаем истощение украинской армии, которая, несмотря ни на что, продолжает бороться с начала конфликта. Этот шаг (отвод танков Abrams. — ИноТВ) свидетельствует об усталости, которая, возможно, охватывает сейчас фронт?

УЛЬРИШ БУНА, геополитический аналитик: Да, разумеется, об усталости и также, скорее всего, о нехватке солдат. Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь, — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта, которую отправили просто так, чтобы попытаться заполнить брешь. Так что это свидетельствует о нехватке солдат в украинской армии.

Кроме того, после потери Авдеевки стало понятно, что построенных Украиной оборонительных линий, особенно в глубине этой территории, скорее всего недостаточно. Как вы и сказали, российская армия пытается этим пользоваться — другой вопрос, получится ли у неё. Но мне кажется, то, что мы видим в Часовом Яре, зоне к западу от Авдеевки и в других местах уже несколько недель, о чём предупреждала Украина, — я думаю, что это просто-напросто начало наступления России. Весеннего наступления России. Оно начинается в двух определённых местах — Часов Яр и этой менее защищённой зоны рядом с Авдеевкой, потому что она недавно захвачена российской армией.