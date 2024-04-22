Политические комментаторы склонны объяснять особое отношение восточных немцев к украинскому конфликту опытом жизни в ГДР. Шарлотта Мизельвиц в Berliner Zeitung полагает, однако, что это больше связано с периодом после 1990 года, когда восточные немцы на себе пережили огульную критику и игнорирование своих проблем со стороны Запада. Теперь они избавлены от иллюзий и больше готовы понять другую сторону конфликта или хотя бы рассмотреть её позицию.

Кризисы на Украине и в Израиле не оставили Германию в стороне, правительство в Берлине выразило солидарность с обеими странами и участвует в конфликтах, поставляя оружие. Официальную позицию страны разделяют, однако, далеко не все её жители. Автор Berliner Zeitung Шарлотта Мизельвиц отмечает, что в Германии «те, кто требует переговоров или прекращения огня, получают жёсткие ярлыки»: «друзья Путина» или «друзья ХАМАС».

Бросается в глаза также и то, что такие обвинения получают преимущественно восточные немцы. Комментаторы объясняют это тем, что ГДР и её население много лет были в российской зоне влияния и не «скинули с себя шинель российской оккупации», а в случае Израиля якобы оказывает влияние «государственный антисионизм ГДР».

Автор немецкой газеты согласна, что восточные немцы действительно часто занимают диаметрально противоположные позиции относительно западной части страны. Например, «если верить Civey или Forsa, около двух третей населения Восточной Германии против поставок оружия и за переговоры». В то время как в январе 2023 года 60% жителей запада Германии в опросе Forsa выступали за поставку танков на Украину, «65 процентов восточных немцев считали, что поставки танков на Украину были неправильными». «Почти диаметрально противоположный результат», — констатирует Мизельвитц.

Но связан он вовсе не с прошлым ГДР, а с тем, что происходило после объединения Германии, «когда восточные немцы потеряли свои рабочие места из-за масштабной ликвидации восточногерманских компаний и учреждений, когда их квалификация и обучение были аннулированы, когда преобразованная «народная собственность» в значительной степени перешла в руки западных немцев».

«Западные немцы сочли жалобы восточных немцев неблагодарностью, а критику условий (объединения. — ИноТВ) отвергли как большое нытьё», навесив ярлык Jammerossi — «жалующиеся восточники». В итоге сейчас на востоке Германии срабатывает своеобразный эффект дежавю, когда западные немцы обвиняют Россию, восточные немцы не готовы принять всё, что им говорят западные медиа, за полную правду, так как знают по себе, что это не всегда так.

«Восточногерманский опыт западного высокомерия по отношению ко всему, что происходит с Востока, безусловно, играет свою роль», но это вовсе не означает, что восточные немцы в пику западным имеют противоположное мнение. Они просто чаще готовы посмотреть на вещи с другой стороны.

Например, хотя и восточные, и западные немцы в целом осуждают специальную военную операцию России на Украине, на востоке Германии не согласны с тем, как в СМИ изображают интересы России.

На территории бывшей ГДР «задаются вопросы, отнюдь не лишённые логики», отмечает Мизельвитц. Например, «не только расширение НАТО на восток продолжает рассматриваться как часть предвоенного обострения напряжённости с обеих сторон, но также обсуждаются упущенные возможности переговоров с Россией в Стамбуле в марте 2022 года или через китайский мирный план в начале 2023 года». На востоке возмущены потерей интереса в СМИ к подрыву «Северного потока» сразу после того, как «возросло количество доказательств причастности украинцев и американцев».

Шарлотта Мизельвиц предлагает прекратить огульно обвинять восточных немцев в «дружелюбии к Путину», а взглянуть на их «опыт ложных ярлыков, сокрытых фактов и противоречий» как на ценное приобретение для немецкой демократии и начать наконец считаться с их мнением.