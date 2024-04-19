Independent: «новая норма» — нехватка жизненно необходимых лекарств бьёт по британцам

В Британии осложнилась обстановка с нехваткой жизненно важных медикаментов, констатирует The Independent со ссылкой на доклад аналитического центра Nuffled Trust. Это стало одним из последствий выхода Великобритании из ЕС из-за нарушения цепочки поставок. Под удар попали все, от пациентов до фармацевтов и врачей. Медики бьют тревогу, отмечая, что пропадают даже антибиотики, но представитель министерства здравоохранения заверяет, что ситуация под контролем.

Среди печальных последствий выхода Велшикобритании из ЕС отмечают «разорванную» цепочку поставок в Соединённом Королевстве. Особенно осложнилась обстановка с нехваткой жизненно важных лекарств, в том числе антибиотиков и лекарств от онкологии, пишет The Independent со ссылкой на доклад исследователей из центра Nuffled Trust. В прошлом году медики уже били тревогу из-за нехватки лекарств.

Теперь представители аналитического центра призывают правительство проверить все этапы по всем цепочками поставок лекарств в Великобританию. По их мнению, проблема настолько масштабная и шокирующая, что задевает всех, от пациентов до врачей и фармацевтов.

Исследователи провели анализ данных о нехватке лекарств и обнаружили, что в настоящее время число предупреждений от фармацевтический компаний о надвигающихся проблемах с поставками увеличилось более чем в два раза. Так, в 2020 году было зафиксировано 648 сообщений на эту тему, а в 2023-м эта цифра уже выросла до 1634.

По мнению специалистов, проблемы в самой Великобритании не были вызваны выходом из ЕС, а лишь усугубились после него из-за падения курса британской валюты и исключения страны из цепочки поставок.

Интересно, что в ходе исследования выявлялись недостатки не только в британской, но и в глобальной цепочке поставок лекарств, пишет издание. Марк Даян, руководитель программы выхода Великобритании из Евросоюза в Nuffield Trust сообщил: «Мы знаем, что многие проблемы носят глобальный характер и связаны с хрупкими цепочками импорта из Азии, которые были ограничены из-за приостановки поставок во время пандемии, инфляции и глобальной нестабильности».

«Официальные лица в Великобритании внедрили гораздо более сложную систему мониторинга и реагирования, а также использовали дополнительные платежи, чтобы попытаться обеспечить поступление товаров. Но выход из ЕС привёл к тому, что Великобритания столкнулась с рядом дополнительных проблем: товары уже не так беспрепятственно пересекают границы с Евросоюзом и в долгосрочной перспективе наша борьба за одобрение как можно большего количества лекарств может привести к тому, что у нас останется меньше доступных альтернатив», — цитирует Даяна издание.

Евросоюз принимает меры по борьбе с дефицитом: в частности, часть производства лекарств возвращается обратно в Европу. Но аналитики переживают, что Соединённое Королевство может оказаться за бортом и в этом случае.

Они также отмечают, что процесс одобрения лекарств в Британии идёт дольше, чем в ЕС. В пример издание приводит следующую статистику. За 2022—2023 годы здесь были быстро одобрены лишь четыре препарата, разрешённые Европейской комиссией. А вот 56 получили одобрение значительно позже ЕС, и 8 не были одобрены вовсе после марта 2024 года.

В докладе также говорится, что в Великобритании на рынке лекарств существуют свои уникальные проблемы, включая изменение спроса на лекарства, назначаемые врачами. В качестве примера The Independent приводит препараты заместительной гормональной терапии для женщин в период менопаузы, спрос на которые вырос на 40% в 2021—2022 годах.

«Рост дефицита жизненно важных лекарств от редких до обычных стал шокирующим событием, которое мало кто ожидал десять лет назад», — приводит слова Даяна издание.

При этом отмечается, что рассчитывать на какие-либо изменения в отношениях между Лондоном и ЕС в этой сфере «в ближайшее время» вряд ли стоит. Пока что Великобритания предпринимает «шаги, вполне соответствующие полномочиям». Власти пытаются лучше анализировать статистику дефицита, быть более открытыми в этом вопросе и не допускать нестабильности из-за сокращения расходов.

Луиза Ансари из Healthwatch England настроена менее оптимистично и предупреждает, что «нехватка жизненно важных лекарств может пагубно сказаться на состоянии людей и их жизни». «Мы призываем правительство провести обзор цепочки поставок лекарств, чтобы обеспечить их безопасность и устойчивость», — сообщила она изданию.

Ей вторит доктор Лейла Ханнбек, исполнительный директор аптечной ассоциации AIMp: «Цепочка поставок лекарств нарушена на всех уровнях, и, если министерство здравоохранения и соцзащиты не пересмотрит свои процессы и процедуры, мы никогда не достигнем стабильности, которая гарантирует пациентам получение рецептурного препарата, когда они в нём нуждаются».

Однако министерство здравоохранения уверено, что всё под контролем. Его представитель так прокомментировал этот вопрос изданию: «Существует около 14 тысяч лицензированных лекарств, и большинство из них в большом количестве. Проблемы с поставками медикаментов затрагивают не только Великобританию, и у нас есть ряд хорошо отлаженных процессов и инструментов для решения этих проблем, когда они возникают. Вот, почему большинство сложностей с поставками решаются быстро и с минимальными потерями для пациентов».