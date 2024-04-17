Fox Business: митингующих противников бойни в Газе в США заклеймили нарушителями порядка

Антиизраильские протесты прокатились по целому ряду американских штатов, где протестующие мешали работе бизнеса и перекрывали движение транспорта, сообщает Fox Business. В эфире телеканала американский ведущий Бен Фергюсон осудил правоохранительные органы, которые не задержали протестующих, хотя те мешали повседневной жизни американцев.

Антиизраильские протестующие заполонили улицы и перекрыли движение транспорта от Калифорнии до Нью-Йорка, нарушая работу предприятий и мешая повседневной жизни американцев по всей стране.

Десятки людей были арестованы после того, как эти так называемые «активисты» заблокировали доступ в международный аэропорт Чикаго, — девятый в мире по загруженности, — и перекрыли мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. С нами в студии корреспондент Fox News Лиз Пик и ведущий «Шоу Бена Фергюсона» и соведущий Теда Круза в программе «Вердикт» Бен Фергюсон. Добро пожаловать. Наблюдая за протестующими, я задавался вопросом, что случилось с моей страной, откуда взялись эти люди, потому что я не понимаю этого. Как и многие американцы, как мне кажется, не понимают, что происходит на улицах Америки.

БЕН ФЕРГЮСОН, американский ведущий: Мне это кажется шокирующим. И я хочу прояснить, что я за протесты, но против перекрытия дорог и торговли между штатами. И мой главный вопрос, когда люди протестуют и блокируют Америку, где правоохранительные органы? Мы видели, что произошло сегодня во Флориде, они ясно дали понять, что не намерены мириться с подобным, вас арестуют и немедленно уведут с улицы.

Вы можете протестовать мирно, я только за такие протесты. Но не тогда, когда протесты мешают работе предприятий и разрушают жизни людей, мешают им идти по своим делам, — взгляните, например, на Чикаго, на видео слышно, как люди крича: «Я пытаюсь попасть на похороны», «Я едут в больницу к своим близким», «Пропустите нас». Мы видели это на мосту в Мемфисе, который является единственным путём в травматологический центр, травматологический центр уровня I. Там говорят, что из-за закрытия моста погибли люди, они не могли перебраться на другую сторону. Их пришлось перебрасывать по воздуху, чтобы потом они могли вернуться обратно на мост и добраться в центр. Это ведущий травматологический центр в Теннесси, Миссисипи и Арканзасе в этом районе, и они позволили им на несколько часов перекрыть к нему доступ.

Более того, правоохранительные органы шли бок о бок с этими людьми. В Чикаго мы видели, что правоохранительные органы просто сидели сложа руки, они ничего не делали, потому что им было сказано не вмешиваться и позволить протестующим продолжать: «Пока никто не пострадал, всё нормально». Это неприемлемо в современной Америке, и никогда не должно происходить. Им позволяет это делать неспособность к эффективному управлению местных либералов.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.